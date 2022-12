"WG-Wahnsinn" soll für viele Lacher sorgen

Die Abstinenz durch die Corona-Pandemie ist für die Akteurinnen der Theatergruppe der KFD Westbevern und die vielen Zuhörer, die die Auftritte in plattdeutscher Sprache gerne wahrnehmen, vorbei: Vom 20. bis 26. März 2023 geht es auf der Bühne im Pfarrheim wieder heiter zu.

Die Theatergruppe der KFD Westbevern startet nach längerer Abstinenz durch die Corona-Pandemie wieder mit einer heiteren Komödie. "WG - Wahnsinn" heißt das lustige Stück, das von dem seit Jahren einspielten Team vom 20. bis 26. März im Pfarrheim aufgeführt wird. Mit dem Proben wird Mitte Januar begonnen. Das Team, das zuletzt den heiteren Einakter " We kriegt Besöök " in der Saison 2019 /2020 aufführte und dafür viel Lob bekam, bilden (v.l. im Theateroutfit): Conny Kortenjann, Anni Hülsmann, Margret Meier, Christel Demmer, Hedwig Göttker, Liesel Hoffschulte und Irmgard Pelster.

Die Abstinenz durch die Corona-Pandemie ist für die Akteurinnen der Theatergruppe der KFD Westbevern und die vielen Zuschauer, die die Auftritte in plattdeutscher Sprache gerne verfolgen, vorbei: Vom 20. bis zum 26. März des nächsten Jahres geht es auf der Bühne im Pfarrheim wieder heiter zu, rücken Mimik, derbe Worte, leichte Muse, Verwandlungen, Verwechslungen und vieles mehr in den Vordergrund. „WG-Wahnsinn“ heißt die Komödie, die für rund 75 Minuten für reichlich Unterhaltung der Theaterbesucher sorgen soll.

„Wir freuen uns darauf, dass wir endlich wieder loslegen und unserem viel geliebten Hobby nachgehen können“, sagt Liesel Hoffschulte. „Bevor der Vorhang hochgeht, stehen für uns das Einlesen und zahlreiche Proben an, mit denen wir Mitte Januar beginnen werden.“ Auch wenn Liesel Hoffschulte natürlich über den Inhalt des neuen Stückes noch nichts verraten will, sei viel Spaß garantiert. Dass sie den von der Bühne aus auf das Publikum übertragen können, haben Christel Demmer, Hedwig Göttker, Liesel Hoffschulte, Conny Kortenjann, Anni Hülsmann, Margret Meier und Irmgard Pelster in den vielen Auftritten der vergangenen Jahre − gar Jahrzehnte − unter Beweis gestellt.

Christel Demmer gehört bereits seit 1986 der Theatergruppe an und ist damit die Dienstälteste im Team. Für sie ist es auch wichtig, die plattdeutsche Sprache und damit auch Brauchtum zu pflegen. Das bringen die Akteurinnen bei ihren Auftritten verständlich für alle Besucher herüber. Und die kommen aus Westbevern, aber auch wiederholt aus Telgte, Ostbevern und Münster. Und wer weiter weg wohnt, um bei der Familie, Freunden und Bekannten einen Besuch im Beverdorf abzustatten, der lässt sich das Angebot nicht entgehen.

Alles erfolgt in Eigenregie

Das jüngste Stück „We kriegt Besöök“, gespielt vor drei Jahren, ist vielen Theaterfreunden noch in guter Erinnerung. Die Kostüme entwerfen und fertigen die Westbevernerinnen selbst. „Da lassen wir unseren Ideen freien Lauf. Die Ausstattungen werden dem jeweiligen Stück angepasst“, sagt Liesel Hoffschulte.

Die Darstellerinnen, die bereits seit vielen Jahren auf den Brettern der Bühne stehen, die für sie nicht die Welt bedeuten, sehen sich als Hobby-Schauspielerinnen mit dem Ziel, mit Worten und Darstellungen Heiterkeit zu vermitteln − was ihnen auch gelingt. „Ausverkauft“ war stets an der Tagesordnung. „Wir alle sind zuversichtlich, dass sie wieder kommen, weiter Interessierte mitbringen für die kommende Theater-Session im März“, meint Liesel Hoffschulte.

Die Theatergruppe kann sich aber auch auf Helfer verlassen, die für die Aufführung angepassten notwendigen Materialien wie Stühle, Tische, Sofa, Schrank und weitere Utensilien heranschaffen und beim Aufbau mithelfen.