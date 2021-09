Whisky und „Irish Traditionals“

Manche Dinge werden mit zunehmendem Alter immer besser, heißt es. Käse, zum Beispiel (was wohl nur bedingt stimmt), oder Wein (wenn‘s ein guter Rotwein ist, wahrscheinlich) oder eben auch Whisky. Beim Anblick eines 15, 18 oder 20 Jahre alten Single Malts bekommt so mancher Whisky-Liebhaber glänzende Augen. Aber ist Alter wirklich ein Garant für Qualität und einen unvergleichlichen Genuss? Dieser Frage will der Verein OK.OstbevernKultur im Rahmen eines Whisky-Tastings am 1. Oktober um 20 Uhr in der Aula der Josef-Annegarn-Schule nachgehen. Verkostet wird eine Auswahl schottischer Single Malt Whiskys, die allesamt mindestens zwölf Jahre alt sind.

Musikalisch begleitet wird das Tasting von der Gruppe „Drunken Owls“, die mit traditionellem Irish Folk für die passende Stimmung sorgen wird. Die drei Musiker der „Drunken Owls“ lernten sich während ihres Studiums in Münster kennen und entdeckten eher zufällig ihre gemeinsame Leidenschaft für die „Irish Traditionals“. Doch schnell wurde diese Musik für die drei ein Selbstläufer, der ihnen Auftritte in Münsters Kneipen, auf Firmen- und Familienfeiern sowie beim St.-Patrick’s-Day in Billerbeck bescherte. Mit Akkordeon, Gitarre und Schlagwerk spielen sie, gespickt mit allerlei Überraschungen, Melodien, die ein jeder kennen und mitsingen kann, Lieder übers Feiern und unverschämt hohen Alkoholkonsum, aber auch Balladen über Liebeskummer, Hunger und Krieg – eben „Irish Traditional“ in seiner ganzen Breite.

Die Veranstaltung unterliegt der „3G-Regel“. Teilnehmen darf also nur, wer genesen, geimpft oder getestet ist (Nachweis erforderlich). Die Karten sind im Vorverkauf zum Preis von 35 Euro in der Buchhandlung Frank Düring erhältlich. Online-Reservierungen sind über die Homepage von OstbevernKultur oder per Mail an info@ostbevernkultur.de möglich. An der Abendkasse kosten die Karten 38 Euro.