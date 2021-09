Einen entspannten Abend in geselliger Runde verbrachten die Ambrosiusschützen mit zahlreichen Gästen an der Grillhütte auf dem Schützenplatz.

Würstchen, Brötchen und ein kühles Blondes? Dabei noch schmissige Musik? Das ist ein Erfolgsrezept für einen entspannten Abend in lockerer Runde. So sieht das auch der Vorstand des Schützenvereins St. Ambrosius, der zu solchen Stunden am Samstagabend eingeladen hatte. Und die zahlreichen Besucher sprachen dafür, dass so ein Biwak am Schützenplatz sehnlichst gewünscht wurde.

„Es ist wichtig, dass man wieder unter die Leute kommt, dass man sich wiedersieht und sich miteinander unterhält“, sagte Sebastian Kortmann. Mit dem Biwak wolle man zeigen, dass der Verein für seine Mitglieder da ist und ihnen die Möglichkeit zum geselligen Austausch geben.

Für den guten Ton sorgte der Musikverein, für Leckereien ein Team in der Grillhütte. Dort hatte man fleißig zu tun. Und das war auch gut so, denn: „Die Einnahmen wollen wir den Opfern der Hochwasserkatastrophe spenden“, erklärte der Vereinsvorsitzende Kortmann. „Vielleicht an einen Schützenverein dort“, so eine erste Idee. Mit diesem Gedanken schmeckten Bier und Bratwurst gleich doppelt so gut.

Die nächste Zusammenkunft der Bürgerschützenbruderschaft ist am 5. November, dann wird zur Jahresversammlung zu Nuyken eingeladen.