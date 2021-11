Wie Helfer zu Rettern werden

Adventsandacht an der Loburg

Jeder kann zum Retter werden. Das war die Kernbotschaft, die die Adventsandacht an der Loburg brachte. Diakon Wolfgang Rensinghoff leitete den Wortgottesdienst am Sonntag in der Loburger Johannes-Kirche gemeinsam mit weiteren Akteuren.

Das Jahr war voller Ereignisse, in dem die Rettung vieler Menschen notwendig wurde. Die Flucht aus Kriegsgebieten, die Pandemie, das Hochwasser im Ahrtal und der immer wieder auftretende Antisemitismus sind nur einige davon. So einige Beispiele, die in einem Text gebettet vom Schüler Jannis Lüls vorgetragen wurden.

Vier Schüler des Loburger Knabenchores sangen mit beeindruckenden Stimmen abwechselnd die Strophen des Liedes „Kündet allen in der Not“, begleitet von Matthias Hellmons an der Orgel.

Abseits der vielen bedrückenden Bilder der Geschehnisse auf der Welt „haben wir aber auch die Retter gesehen“, sagte Wolfgang Rensinghoff. Auch aus dem Münsterland seien viele Helfer zu Rettern geworden, in dem sie etwa selbstlos zur dringend benötigten Hilfestellung in das Ahrtal fuhren.

Kleidung des Malteser Hilfsdienstes

Am Altar aufgebaut war zum Thema nicht nur ein Banner, sondern auch eine Puppe in Kleidung des Malteser Hilfsdienstes. Und wo sonst der Adventskranz hängt, dieses Jahr im hinteren Altarraum positioniert, befestigten die Verantwortlichen um Rensinghoff eine alte Krankentrage mit Figuren der Heiligen Familie darauf.

Der Diakon und Schulseelsorger der Loburg, der sich auch zum „Bodenpersonal Gottes“ zählt, machte anhand einer modernen Geschichte deutlich, wie einfach jemand auch aus fast alltäglichen Situationen gerettet werden kann. „Wir müssen an uns den Anspruch stellen, Retter für andere Menschen zu werden“, forderte Rensinghoff auf.