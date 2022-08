Wie mobil ist Ostbevern?

Ostbevern

Bus, Bahn, Auto, Fahrrad oder zu Fuß? Wie kommen die Ostbeverner von A nach B? Diese Fragen werden ab heute in der interaktiven Ideenkarte der Gemeindeverwaltung abgefragt, um eine realistische Einschätzung der aktuellen Situation zu bekommen. So werden die Bürger gebeten sich in das noch zu erstellende Mobilitätskonzept einzubringen.