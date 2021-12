Wie soll Ostbevern 2040 aussehen?

„Wir sind Ostbevern. Wir sind natürlich vielseitig.“ Mit diesen beiden Sätzen beginnt das Leitbild der Gemeinde, welches von ziemlich genau zehn Jahren vom Rat verabschiedet wurde. Seit dem hat sich jedoch viel verändert. Außerdem – so die Ansicht der FDP-Fraktion – fristet dieses Leitbild ein verstecktes Dasein. Wird es doch in den Entwürfen zum Haushalt in den vergangenen Jahren immer auf der letzten Seite – für den Haushalt 2022 ist es die Seite 373 – aufgeführt. „Es ist so bedeutungsvoll, dass es auf der ersten Seite des Haushaltsplanes stehen sollte“, sagte FDP-Fraktionschef Dr. Meinrad Aichner in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. Indem man das Leitbild voranstelle, könne auch der Stellenwert gehoben werden.

Das Leitbild der Gemeinde soll nach Meinung der Liberalen widerspiegeln, mit welchen Visionen und Vorstellungen die Gemeinde in die nächsten Jahrzehnte gehen will und wie Ostbevern sich in den nächsten zehn bis 20 Jahren fortentwickeln soll. „Wie soll Ostbevern in 2030 oder 2040 aussehen“, stellte Aichner die Frage und bot an, dass seine Partei bei der Erstellung bereit ist, mitzuarbeiten.

Ein Punkt, an dem auch Michael Füssel (CDU) einhakte: „Das Leitbild müssen wir alle erarbeiten. Nicht nur die Verwaltung“, sagte er. Das allerdings brauche Zeit und sei bei der Fülle an Aufgaben die 2022 und 2023 auf die Verwaltung und die Politik warten würden, sicher nicht das Erste, was anzugehen sei.

Auch von Bürgermeister Karl Piochowiak gab es Zustimmung. In Anlehnung an den FDP-Antrag schlug er vor bei der Entwicklung eines neuen oder veränderten Leitbildes die Erkenntnisse aus dem Smart-City-Workshop einfließen zu lassen. So hatten die Liberalen angeregt, Schwerpunkte für die Zukunft Ostbeverns herauszustellen. Darunter fallen für sie unter anderem die ökologische und wirtschaftliche Fortentwicklung, eine Verbesserung der Vernetzung und Kommunikation durch Digitalisierung oder auch die Steigerung der Integrationsmöglichkeiten von Neubürgern. „Visionen, die in dem bisherigen Leitbild nur marginal oder gar nicht zu finden sind“, heißt es in dem Antrag der FDP. Und auf diesen Weg wollen sich die Fraktionen gemeinsam machen und stimmten einstimmig für den Vorschlag der Liberalen.