Wie verschmutzt ist die Bever?

An der Aktion „Plastic Pirates – Go Europe!“ beteiligen sich jetzt auch die Differenzierungskurse im Bereich Naturwissenschaften der Loburg. An der Bever im Bereich der Josef-Annegarn-Schule suchten sie nach Müll und kleinsten Plastikpartikeln. Dabei musste sich die Schüler an genaue Vorgaben halten, damit ihre Ergebnisse mit denen anderer Gruppen aus Deutschland, Portugal und Slowenien vergleichbar sind.

Erst vor einem halben Jahr hatten die Umweltaktivisten von Greenpeace einen umfangreichen Report zur Belastung des Rheins mit Mikroplastik veröffentlicht. Jetzt wurde der Fluss erneut untersucht. Eine Verbesserung wurde nicht festgestellt. Im Gegenteil: „In sieben Wasserproben haben die Umweltschützer durchschnittlich 0,63 fabrikneue Mikroplastikpartikel aus industriellen Produktionsabläufen pro Kubikmeter Wasser gefunden. Somit beträgt die tägliche Fracht Richtung Nordsee grob geschätzt 125 Millionen Partikel“, heißt es auf der Homepage von Greenpeace.

Mit dem Thema Plastikmüll und seinem Einfluss auf die Gesundheit der Gewässer beschäftigt sich zurzeit auch der Differenzierungskurs Naturwissenschaft der Loburg. Und zwar nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Am Donnerstag untersuchten die Schülerinnen und Schüler Teilstücke der Bever im Bereich der Josef-Annegarn-Schule.

Im Rahmen der Aktion „Plastic Pirates – Go Europe!“, die die Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungsministerien Deutschlands, Portugals und Sloweniens unterstützen, soll unter anderem das Bewusstsein für den Schutz von Flüssen gestärkt werden. Zudem wird damit der Mehrwert internationaler Forschungszusammenarbeit gefördert. Geplant ist eine Ausweitung der Aktion auf die gesamte Europäische Union.

Nach ganz genauen Vorgaben mussten die hiesigen Teilnehmer handeln, damit die Ergebnisse exakt ausgewertet werden können. Begleitet wurden die Neuntklässler von ihren Fachlehrern Maria Tipp und Matthias Knaup. An der Bever fand solch eine Unternehmung durch die Loburger Schüler zum ersten Mal statt.

Vor allem auf Kunststoffmüll konzentrierte sich die Arbeit der Jugendlichen und der Lehrer. Es mussten keine Wasserproben entnommen werden, sondern Müll oder auch kleinste Plastikteilchen galt es zu finden. Dies geschah unter Zuhilfenahme eines Keschers. Das gesamte Vorgehen unterlag bestimmten Vorgaben. So waren beispielsweise genau ausgewiesene Bereiche von Böschungen oder Uferstreifen in einer bestimmten Zeit zu bearbeiten, damit die Ergebnisse mit denen anderer beteiligter Schulen und Gewässer verglichen werden können.

„Hier in der Bever wird nicht so viel Müll sein“, schätzte Maria Tipp zu Beginn ein. „An Badeseen sieht das sicherlich ganz anders aus“, sagte sie. Trotzdem wanderte ein Teil nach dem anderen in die Müllsäcke. „Hauptsächlich kleine friemelige Dinge“, berichtete Julia Ostermann, eine der Forscherinnen, nach etwa 20-minütiger Sammlung. „Man muss schon genau hinschauen“, fügte Karina Schapmann hinzu. Gummibärchentüten nannte Emily Knopke als ein Beispiel. Aber auch Flaschenverschlüsse und Zigarettenkippen fanden sich. Die Jugendlichen hätten jedoch erwartet, dass an und in der Bever größere Sachen zu finden sind. „Dinge wie Flaschen oder Plastiktüten“, sagte Karina Schapmann.

Im Unterricht wird die Auswertung der Fundstücke erfolgen. „Wir sind schon gespannt auf die Ergebnisse“, sagte Julia Ostermann.