Ostbevern wird Mitglied im „Zukunftsnetz Mobilität NRW“

„Der Teufel steckt manchmal im Detail“, sagte Mathis Perkert, Leiter der Koordinierungsstelle Westfalen-Lippe des „Zukunftsnetz Mobilität NRW“ im jüngsten Umwelt- und Planungsausschuss. Und dennoch sei es auch jetzt schon mit herkömmlichen Mitteln möglich, Mobilität zu verändern. So führen beispielsweise viel mehr mit dem Fahrrad. „Einfach weil es attraktiv ist“, führte Perkert weiter aus.

Perkert kann überzeugen

Er war in die Sitzung eingeladen worden, um den Mehrwert einer Mitgliedschaft der Bevergemeinde im „Zukunftsnetz Mobilität NRW“ deutlich zu machen. Und konnte schlussendlich überzeugen. Mit nur einer Gegenstimme votierte der Ausschuss für die kostenfreie Mitgliedschaft der Gemeinde in dem Netzwerk, für das sich auch Klimaschutzmanager Thomas Nienhaus stark gemacht hatte. „Jede Form der Unterstützung, die wir bekommen können, sollten wir nutzen“, sagt er. Denn die Herausforderungen seien einfach sehr groß und der Mehrwert einfach gegeben. „Letztendlich können wir nur davon profitieren“, ist er der festen Überzeugung.

Doch worum geht es bei dem Netzwerk genau? Das „Zukunftsnetz Mobilität NRW“ ist ein landesweites, durch das Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen unterstütztes Netzwerk, dessen Zielsetzung es ist, Kommunen in der Ausgestaltung einer zukunftsfähigen, sicheren und nachhaltigen Mobilitätsentwicklung zu vernetzen und zu beraten. „Acht weitere Kommunen im Kreis sind bereits Mitglied“, sagte Perkert. Unter anderem sind dies Everswinkel, Sendenhorst, Drensteinfurt, Ahlen, Beckum und Wadersloh.

„ »Jede Form der Unterstützung die wir bekommen können, sollten wir nutzen.« “ Thomas Nienhaus

Konkret ist das Netzwerk dazu da, „in erster Linie die Verwaltung zu unterstützen“, erläuterte der Leiter der Koordinierungsstelle. Dem steht auch die Erstellung des Mobilitätskonzeptes, das die Gemeinde in Auftrag gegeben hat, in keiner Weise entgegen. So biete das Netzwerk unter anderem Unterstützung bei der Stellung von Förderanträgen. Und wenn das Konzept fertig ist? „Dann schauen wir, was drin steht, und überlegen gemeinsam, wie man die Dinge umsetzen kann“, so Perkert. Und verwies als Beispiel aus anderen Kommunen auf eine Kampagne unter dem Titel „Gehspaß statt Elterntaxi“.

„Mobilität ändert sich nicht von selbst“, ergänzte Thomas Nienhaus in diesem Zusammenhang, der nach seiner genauen Stellenbeschreibung nicht nur Klimaschutzmanager, sondern auch Mobilitäts- und Nachhaltigkeitsmanager ist und somit an zahlreichen Prozessen zur Umgestaltung in der Gemeinde beteiligt ist. Damit erübrigte sich allerdings auch die Frage nach einer eigens geschaffenen Stelle eines Mobilitätsmanagers, wie sie beispielsweise beim Kreis Warendorf geschaffen wurde, und eventuell entstehenden Kosten hinsichtlich einer neu zu schaffenden Stelle in der Gemeindeverwaltung. Und auch sonst entstehen der Gemeinde im Rahmen der Mitgliedschaft keinerlei Kosten.

Zahlreiche Unterstützungsangebote

Dennoch bietet das Netzwerk zahlreiche Unterstützungsangebote: mehrstufige Beratung zum kommunalen Mobilitätsmanagement, Unterstützung bei Konzepten für konkrete Vorhaben, Vernetzung und Austausch mit erfahrenen Experten, Zugang zu regelmäßigen Fachveranstaltungen, Informations- und Erfahrungsaustausch mit benachbarten Kommunen, Hilfestellung bei Pressearbeit und Kommunikation, Arbeitsmaterialien wie Handbüchern und Vorlagen, Newslettern und Informationen zu aktuellen Forschungsergebnissen.