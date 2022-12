Der Countdown scheint zu laufen: Es muss noch geputzt, das Weihnachtsessen gekocht und der Baum geschmückt werden. Um diese letzten Stunden vor dem Weihnachtsfest für Eltern und Kinder ein wenig besinnlicher zu gestalten, bietet die Messdienerschaft Ostbevern auch dieses Jahr am 24. Dezember wieder das Vormittagsbetreuungsangebot „Wir warten auf das Christkind“ an.

Nachdem die inzwischen traditionsreiche Aktion in den vergangenen zwei Jahren coronabedingt ausfallen musste, freuen sich die Leiterrunde und ihre externen Helfer nun bereits umso mehr auf die teilnehmenden Kinder im Alter zwischen vier und zehn Jahren. Die Aktion beginnt um 10 Uhr und bietet bis 13 Uhr ein breites Angebot an weihnachtlichen Aktivitäten. So werden im Edith-Stein-Haus etwa an verschiedene Bastelstationen, Last- Minute-Geschenke fabriziert, Kekse verziert und ein Krippenspiel für den kurzen Abschlussgottesdienst eingeübt. Außerdem gibt es in der Beverhalle für die Kinder die Möglichkeit, sich vor dem Abend noch einmal richtig auszutoben.

Für eine bessere Übersicht wird gebeten, sich bereits im Vorhinein unter 01 57/34 48 92 84 anzumelden. Es wird aber auch die Möglichkeit geboten, sich spontan vor Ort einzutragen. Die teilnehmenden Kinder sollten außerdem, neben den sieben Euro Teilnahmegebühr, je nach Bedarf Bastelutensilien (Schere, Kleber, Stifte) sowie Sportkleidung und -schuhe mitbringen.