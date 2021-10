Wißmann und Brune führen KLJB

Daniel Wißmann und Lea Brune stehen an der Spitze der Ostbeverner Landjugend.

Wahlen waren der zentrale Punkt bei der Generalversammlung der Landjugend Ostbevern im Gasthof Mersbäumer. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Lea Brune wurden der Jahres- und der Sportbericht vorgetragen und durch eine Power-Point-Präsentation und kleine Videos ergänzt. Anschließend wurde der Kassenbericht vorgestellt.

Nach den Berichten kam es zu einem großen Wahlmarathon, da der gesamte Vorstand neu gewählt werden musste. Neuer erster Vorsitzender wurde Daniel Wißmann. Lea Brune wurde als erste Vorsitzende wiedergewählt. Neu im Vorstand begrüßt wurden Jan Kolkmann und Claire Wickensack als Beisitzer. Wiedergewählt wurden zudem Carina Brune als stellvertretende Vorsitzende, Florian Bußmann als Getränkewart, Anne Wonnemann und Lewin Kortmann als Sportwarte, Jule Stricker als Schriftführerin und Jens Wissmann als Medienwart. Weiterhin zum Vorstand, aber in anderer Position, gehören Luis Wonnemann als zweiter Vorsitzender, Emma Lütke-Siestrup als Kassiererin und Ferdinand Riemann als Schriftführer.

Neuaufnahmen am 13. November

Jan Schniederbernd und Jessica Mentrup, die beide zehn Jahre im Vorstand mitgearbeitet hatten, sowie Theresa Abbigmann, die sieben Jahre im Vorstand war, werden den Vorstand als kooptierte Mitglieder weiterhin unterstützen.

Am 13. November findet auch in diesem Jahr wieder die Neuaufnahme statt. Wer 16 Jahre alt ist und noch in die Landjugend eintreten möchte, kann das noch tun, indem er oder sie sich bei Daniel Wißmann unter

01 57/34 61 68 87 meldet.

Abgesehen davon hofft die Landjugend, im nächsten Jahr wieder deutlich mehr Aktionen und Veranstaltungen anbieten zu können.