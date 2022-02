Wochenmarkt fällt aus

Nachdem gestern Mittag bereits vom Schulministerium des Landes die Anordnung kam, dass die Schulen am heutigen Donnerstag aufgrund der Sturmwarnung des Deutschen Wetterdienstes geschlossen bleiben, reagierte am Nachmittag auch die Gemeindeverwaltung. Der Wochenmarkt, der immer donnerstags vor dem Rathaus stattfindet, wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt. War es den Beschickern am Vormittag noch freigestellt worden, ob sie den Markt bedienen, entschied man sich später aufgrund der aktualisierten Warnlage doch noch für die Absage des Angebotes.