Wochenmarkt zieht zurück vors Rathaus

Am vergangenen Donnerstag hat das Markttreiben ein letztes Mal auf der Hauptstraße stattgefunden. Nun werden die Stände wieder vor dem Rathaus aufgebaut.

Für die Marktstandbetreiber des Ostbeverner Wochenmarktes geht es am Donnerstag (2. September) wieder zurück auf den Rathaus-Vorplatz.

Mit dem Start des Rathausneubaus 2018 waren sie mit ihren Verkaufsständen auf die Hauptstraße zwischen Bahnhofstraße und Großer Kamp umgezogen. Was eigentlich als kurze Interimslösung während der Bauzeit gedacht war, verlängerte sich dann doch auf gut drei Jahre, denn im Zuge der Corona-Pandemie nutzten die Händler gerne das größere Platzangebot auf dem Hauptstraßenabschnitt. Am vergangenen Donnerstag haben sie nun zum letzten Mal ihre Waren auf der Hauptstraße feilgeboten. Von dieser Woche an ist dann der Rathaus-Vorplatz wieder der Ort des wöchentlichen Marktgeschehens.

Für den ersten Markttag vor dem Rathaus haben sich die Händler etwas Besonderes einfallen lassen. Unter allen Marktbesuchern werden an diesem Markttag insgesamt fünf Präsentkörbe, die prallvoll mit den leckersten Marktprodukten gefüllt sind, verlost. Außerdem wird Bürgermeister Karl Piochowiak auf einen „Pott Kaffee“ und zum Schnack mit ihm einladen.

Und es gibt noch eine weitere Premiere zu feiern: Erstmals wird Sophie Gelzhäuser mit einem Stand auf dem Ostbeverner Wochenmarkt vertreten sein. Unter dem Namen „Sophie’s Schlemmer Handwerk“ wird die Grevener Unternehmerin zukünftig das bekannte Marktsortiment ergänzen und süße Leckereien wie Kuchen, Pralinen, Marmeladen oder finnische Lakritze zum Kauf anbieten.

„Wir freuen uns darauf, dass der Wochenmarkt jetzt wieder vor das Rathaus zurückzieht“, sagt Bürgermeister Karl Piochowiak, der sich auch noch einmal ausdrücklich bei allen Anwohnern und Geschäftsinhabern des Hauptstraßenabschnitts zwischen der Bahnhofstraße und dem Großen Kamp für die gewährte Gastfreundschaft bedankt. Denn, für sie war das Marktgeschehen allwöchentlich mit Einschränkungen verbunden, nicht nur alleine durch die regelmäßige Sperrung des Straßenabschnitts.