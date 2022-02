Wohngeld für 199 Haushalte

Die Summe von Wohngeldleistungen, die 2021 an Ostbeverner Haushalte gezahlt wurde, ist im Vergleich zum Vorjahr erneut angestiegen. Das geht aus einer Jahresaufstellung des Statistischen Landesamtes IT.NRW hervor. Während 2020 rund 215 000 Euro an Miet- und Lastenzuschüssen gezahlt wurden, waren es 2021 insgesamt rund 242 300 Euro. Eine Steigerung also um circa 27 300 Euro.

Das hänge zum einen mit der Erhöhung des Wohngeldes zum 1. Januar 2021 und des gewährten Heizkostenzuschusses, der sogenannten „CO²-Komponente“, zusammen, zum anderen stellten aufgrund der Corona-Pandemie mehr Haushalte erstmals einen Antrag auf Wohngeld oder baten um Beratung zum Anspruch auf Wohngeld, heißt es dazu aus dem Rathaus.

Das Wohngeld wurde an insgesamt 199 Ostbeverner Haushalte als Miet- beziehungsweise Lastenzuschuss gezahlt, wobei die Empfänger von Mietzuschüssen mit 162 Haushalten den größten Anteil einnehmen.

Noch nicht berücksichtigt sind dabei die Nachzahlungsbeträge für die Wohngeldempfänger, die rückwirkend zum 1. Januar 2021 Anspruch auf den neuen Freibetrag für sogenannte Grundrentenzeiten haben. Die Auskünfte zum Vorliegen oder Nichtvorliegen von mindestens 33 Jahren Grundrentenzeiten wurden von den Rententrägern bisher noch nicht vollständig mitgeteilt. Das liegt unter anderem daran, dass die Rentenversicherungsträger noch Einkommensdaten mit der Finanzverwaltung abzugleichen haben, um einen möglichen Zuschlag an Entgeltpunkten berechnen zu können.

Zum 1. Januar dieses Jahres wurden die Höchstbeträge für die Miete und Belastung gesetzmäßig fortgeschrieben. Mit einer Anpassung der Gesetzesformel und der Fortschreibung errechnete sich ab 2022 bei unverändertem Einkommen ein höheres Wohngeld. Wohngeldempfänger, denen Wohngeld bereits über 2021 hinaus bewilligt wurde, erhielten daher automatisch einen neuen Bescheid.

Haushalte mit Kindern können während des Wohngeldbezuges auf Antrag auch Bildungs- und Teilhabeleistungen (BuT) erhalten. Dazu gehören pro Kind:

Beiträge für den Schulbedarf in Höhe von 156 Euro pro Schuljahr, (104 Euro im 1. Halbjahr und 52 Euro im 2. Halbjahr)

Angemessene Lernförderung

Ausflüge für Klassenfahrten (ein- oder mehrtägig) von Schulen oder Kindertagesstätten

Mitgliedskosten für Sportvereine oder Teilnahmekosten für andere soziale und kulturelle Veranstaltungen, zum Beispiel Musikschulunterricht

Kosten für Mittagessen in Schule und Kindertagesstätten.

Eltern, die Wohngeld oder Kinderzuschlag erhalten, werden seit August 2019 nach dem sogenannten „Gute-Kita-Gesetz“ von den Elternbeiträgen für den Kindergarten befreit.

Zu den Anspruchsvoraussetzungen oder zu allen Fragen zum Antrag auf Wohngeld und den Leistungen zur Bildung und Teilhabe können sich die Ostbeverner Bürger im Rathaus an Monika Bücker und Jasmin Rosendahl wenden.

Die Wohngeldstelle ist während der Sprechzeiten montags von 8 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr. jeweils dienstags und mittwochs von 8 bis 12 Uhr und donnerstags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Telefonisch sind die Mitarbeiterinnen unter 82 14 oder 82 52 erreichbar. Aufgrund des aktuellen Corona-Infektionsgeschehens werden Termine im Rathaus momentan jedoch nur in dringenden oder unaufschiebbaren Fällen vergeben. Wohngeldanträge können aber auch per Post übersandt oder in den Briefkasten des Rathauses eingeworfen werden. Weiter erforderliche Nachweise und Unterlagen können per E-Mail (wohngeld@ostbevern.de) oder Fax (02532 82-46) eingereicht werden.

Antragsvordrucke können telefonisch angefordert oder auf der Homepage des Landesministeriums NRW (www.mhkbg.nrw/themen/bau/wohnen/wohngeld) heruntergeladen werden. Darüber ist auch der Wohngeldrechner NRW erreichbar. Ein möglicher Wohngeldanspruch kann vorab selbst berechnet werden. Im Anschluss an die Dateneingabe besteht die Möglichkeit, den Wohngeldantrag online zu übermitteln. Nach dessen Eingang erhalten Antragsteller eine Bestätigung und einen Hinweis zu den für die Berechnung und Bearbeitung noch einzureichenden Nachweisen und Unterlagen (Mietvertrag, Verdienstbescheinigungen, Unterhaltsnachweise).