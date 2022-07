Wunsch nach Wasser erfüllt

Die Bauarbeiten für den Kinderspielplatz im Baugebiet Kohkamp III sind gestartet. Die Mitarbeiter des Ostbeverner Bauhofes bereiten das Gelände derzeit vor und haben damit begonnen, den Boden und die Erdhügel auf dem Grundstück abzutragen. An der Wagenbauerstraße soll in den nächsten Wochen eine großzügige Spiellandschaft mit zahlreichen - zum Teil auch integrativen - Spielgeräten entstehen.

Einen konkreten Termin zur Fertigstellung gibt es zwar noch nicht, trotzdem haben in diesen Tagen die Vorbereitungen und erste Arbeiten auf dem Gelände des neuen Spielplatzes an der Wagenbauerstraße begonnen.

Zunächst werden die Mitarbeiter des Bauhofes in den nächsten Tagen den Boden und die Erdhügel auf dem Gelände abtragen, um den Untergrund für den Spielplatz vorzubereiten. Bis dann die Spielgeräte kommen, wird es aber voraussichtlich noch etwas dauern, da ein Liefertermin für die ausgesuchten Spielgeräte noch nicht feststehe und von den Verfügbarkeiten abhänge, heißt es aus dem Rathaus.

Online-Umfrage zu Beginn des Jahres

Zur Erinnerung: Bereits zu Beginn des Jahres hatte die Verwaltung eine Online-Umfrage gestartet, um so Anregungen und Wünsche der Nutzer in das Konzept mit aufnehmen zu können. Kinder, die bereits melderechtlich im Baugebiet Kohkamp III erfasst waren, wurden überdies per Brief angeschrieben und zur Beteiligung aufgerufen. Und die war insgesamt sehr gut, bescheinigten Verwaltungsmitarbeiterin Tanja Blättler und Bauhofleiter Alfred Wichmann-Bischof schon in der Mai-Sitzung des Bildungs-, Generationen- und Sozialausschusses, als die Pläne vorgestellt wurden. Rund 200 Kinder hatten sich beteiligt und sich eingebracht. Und der Ausschuss gab grünes Licht für die Pläne.

Größter Wunsch: Wasserspielplatz

Vielfach geäußerter Wunsch der Umfrageteilnehmer: ein Wasserspielplatz. Und genau das wird jetzt auch das Highlight auf dem anzulegenden Areal auf dem insgesamt eine große Spiellandschaft entstehen soll. Doch nicht nur das. Auch die Spielgeräte, die von Kindern mit körperlichen Beeinträchtigungen gemeinsam mit anderen Kindern benutzt werden können und rollstuhlgeeignet sind, kamen bei den Umfrageteilnehmern sehr gut an. Und neben der geplanten Eltern-Kind-Schaukel wird es – ganz entsprechend dem Wunsch – auch eine „normale Schaukel“ geben. Die sei in den Planungen ohnehin bereits vorgesehen gewesen, hieß es in der Vorstellung im Ausschuss.

Ausreichende Beschattung

Wichtig war den Politikern im Ausschuss auch, dass eine ausreichende Beschattung für den Spielplatz vorhanden ist. Da konnte Alfred Wichmann-Bischof beruhigen. Es werde ausreichend Anpflanzungen geben, die eine Beschattung dauerhaft sicherstellen würden. Er gab allerdings auch zu bedenken, dass die Anpflanzungen erst noch wachsen müssten und es einige Zeit dauern werde, bis diese für den notwendigen Schatten sorgen könnten.