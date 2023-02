Zahl der Anträge steigt ums Vierfache

Mit der aktuellen Wohngeldreform haben ab dem 1. Januar 2023 deutlich mehr Haushalte einen Anspruch auf Wohngeld. Das macht sich auch in der Wohngeldstelle der Gemeindeverwaltung Ostbevern bemerkbar, heißt es aus dem Rathaus.

Die Zahl der Bürger und Bürgerinnen, die im Sozialamt der Gemeinde bereits einen Antrag auf Miet- oder Lastenzuschuss gestellt hat, ist deutlich gestiegen. So erlebte der Fachbereich Soziales in den ersten sechs Wochen des Jahres eine wahre „Antragsflut“. Im Vergleich zu den Vorjahren sei in den Monaten Januar und Februar bisher das Vierfache an Anträgen eingegangen, so die Verwaltung weiter. Darunter seien auch viele neue Antragsteller, aber auch Menschen, die von anderen Sozialleistungsträgern zum Wohngeld wechseln würden. Zusätzlich seien die Anfragen und der Beratungsbedarf zum neuen „Wohngeld-Plus-Gesetz“ sowohl telefonisch, als auch elektronisch und gleichwohl auch durch persönliche Vorsprachen stark gestiegen.

Bearbeitungszeiten dauern länger

„Diese Zunahme hat zur Folge, dass die Bearbeitungszeiten angesichts der stark gestiegenen Antragszahlen nun bis zu acht Wochen und länger dauern können“, erläutert Pressesprecherin Ulrike Jasper die Situation in der Verwaltung. Die „Wohngeld-Plus-Reform“ besteht aus drei Komponenten: Für die allgemeine Leistungsverbesserung steigt das durchschnittliche Wohngeld um circa 190 Euro auf etwa 370 Euro.

Zudem ist eine dauerhafte Heizkomponente mit einer nach der Anzahl der im Haushalt lebenden Personen gestaffelten Heizkostenpauschale eingearbeitet worden. Sie wirkt sich im Schnitt so aus, dass je Quadratmeter 1,20 Euro mehr Wohngeld gezahlt wird. Außerdem ist eine Klimakomponente enthalten, die die Wohnkostenbelastungen in energieeffizienten Wohnungen dämpfen soll. Höhere Mieten etwa nach energetischen Sanierungen sollen mit einem Zuschlag auf die Miethöchstbeträge des Wohngeldes von 0,40 Euro je Quadratmeter abgefedert werden.

Infos auf der Homepage

Wer in der Gemeinde Ostbevern wissen möchte, ob er berechtigt ist, Wohngeld (erstmalig) zu beantragen, findet auf der Homepage der Gemeinde einen Link zum Wohngeldrechner des Landes NRW. Damit können Ansprüche auf Wohngeld vorab geprüft werden. Des Weiteren ist es möglich, über diesen Link auch die Anträge zu stellen oder beim Sozialamt oder Bürgerservice der Gemeinde persönlich einen Antragsvordruck abzuholen.

In jedem Fall werden sich die Wohngeldempfänger weiter in Geduld üben müssen, denn die Software zur automatischen Bearbeitung der Anträge stehen den Kommunen noch gar nicht zur Verfügung. Die zuständige IT-Stelle des Landes wird erst in einigen Wochen mit der neuen Berechnungsumstellung fertig. Voraussichtlich erst im April wird es möglich sein, rechtskräftige Bescheide zu erstellen. Bis dahin wird die Wohngeldstelle „vorläufige“ Zahlungen leisten, damit Wohngeldempfänger bereits zeitnah den benötigten Zuschuss zu ihrer Miete oder Belastung erhalten können.