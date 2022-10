Zaunpfähle mit Kran herausgerissen

Vermutlich waren es zwei Jugendliche, die am Mittwoch zwischen 16.30 und 21.15 Uhr in einen Baucontainer eingebrochen sind. Zeugen hatten beobachtet, wie die beiden Unbekannten mit Fahrrädern von dem Baugrundstück am Hufschmiedeweg flüchteten. Zuvor hatten sich die Unbekannten Zugang zu einem Baucontainer verschafft, die Fernbedienung für einen Baukran gestohlen und diesen in Betrieb genommen. Die Täter rissen mit Hilfe des Krans Zaunpfähle eines Nachbargrundstücks heraus und zerstörten die Litzen. Einer der Täter soll mit einem Fahrrad geflüchtet sein, dessen Licht flackerte.

Die Jugendlichen oder auch Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Warendorf unter

0 25 81/94 10 00 oder poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.