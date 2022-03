Zeichen der Hoffnung und Solidarität

Zwischen 400 und 500 Personen nahmen am Mittwochabend am Friedensmarsch in Ostbevern teil. Ein Zeichen für Frieden und Solidarität mit der Ukraine.

„Wir sind heute hier zusammengekommen, um den Menschen in der Ukraine zur Seite zu stehen, ihnen zu zeigen, dass sie nicht allein sind sowie ihnen Mut und Hoffnung zu geben.“ Das sagte Attila Repkeny vom Kinder- und Jugendwerk am Mittwochabend zu Beginn des Friedensmarsches vom Kinder- und Jugendcafé zum Rathaus.

Die Aktion war gedacht als ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in dem vom Krieg heimgesuchten Land. Nach ersten Schätzungen der Gemeindeverwaltung nahmen zwischen 400 und 500 Personen teil. Organisiert worden war die Aktion von den im Rat vertretenden Parteien zusammen mit dem Kinder- und Jugendwerk.

Repkeny betonte in einer kurzen Rede am Kinder- und Jugendcafé, dass Europa bislang für Frieden und Miteinander gestanden habe. Umso wichtiger sei es nun, den Menschen in der Ukraine zu zeigen, dass sie nicht allein seien.

Ähnlich waren wenig später nach einem Friedensmarsch durch die Gemeinde bis zum Rathaus die Worte von Bürgermeister Karl Piochowiak. „Der russische Bär ist auf dem direkten Weg in die weltpolitische Isolation, und das russische Volk wird durch das Handeln Putins in bittere Geiselhaft genommen“, sagte er.

Aktuell stehe der der Westen vor einem Scherbenhaufen. „Alles, was in Jahrzehnten mühsam an europäischer Friedenspolitik aufgebaut wurde, ist mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine von einem Tag zum anderen zerstört worden.“

Als Zeichen der Solidarität war nicht nur das Rathaus in den Farben der ukrainischen Flagge erleuchtet, sondern im Zimmer des Bürgermeisters brennt seit vergangenen Freitag ein Friedenslicht. „Dieses Licht wird nicht bis in den Kreml scheinen, aber es mahnt“, sagte der Bürgermeister. Er sah den Friedensmarsch als Zusammenstehen für Frieden, Freiheit und Demokratie und letztlich auch für Europa an.