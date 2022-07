Zement, Geld: Es fehlt an allem

Auch ein Jahr nach der Flutkatastrophe an Ahr und Erft setzt der Lions Club Ostbevern seine Hilfe fort – und hofft weiterhin auf Spenden der Bürger an der Bever.

Allenthalben wird derzeit anlässlich des ersten Jahrestages an die Flutkatastrophe an Ahr und Erft am 12./13. Juli 2021 erinnert. Auch für den Lions Club Ostbevern waren dies einschneidende Daten, denn in der unmittelbaren Folge entwickelte der Club die größte Spendenaktion seiner bisherigen Geschichte, um an Ahr und Erft Soforthilfe zu leisten. „Über 70 000 Euro sowie zahlreiche wertvolle Sachspenden konnten unbürokratisch und sehr schnell über die Koordination des Partner-Lionsclubs Voreifel, Erftstadt und Zülpich zu den Betroffenen geleitet werden“, erinnert Lions-Mitglied Michael Hundrup. „Und die Fluthilfe dauert bis heute an.“

Mittlerweile habe sich aus der Projektzusammenarbeit zwischen den beiden Clubs eine enge Freundschaft entwickelt, die mittelfristig durch eine sogenannte „Jumelage“ zu einer festen Partnerschaftsbeziehung ausgebaut werden soll. Die Freunde aus Erftstadt haben die Ostbeverner Lions schon mehrfach besucht, wie auch andersherum.

Viele Häuser nicht bewohnbar

Schon früh sei dem LC Voreifel von einem in der Fluthilfe erfahrenen Bürgermeister und Lionsfreund aus Sachsen geraten worden „sein Pulver trocken zu halten“, das heißt, Rückstellungen für langfristige Hilfsleistungen zu bilden, denn „Soforthilfen sind sehr wichtig, aber viele schwere Fälle werden erst in einem Jahr offenkundig“, erläutert und zitiert Hundrup. Und so sei es tatsächlich heute so: „Noch immer sind viele Häuser nicht bewohnbar, noch immer benötigen sehr viele Menschen Hilfe.“ Die Not sei vielerorts nicht überwunden. Besonders in Zeiten von Knappheit und Preissteigerungen bei Baustoffen könnten zum Beispiel viele Familien ihre Häuser mit den zunächst bekommenen Mitteln nicht in Stand setzen, erläutert Hundrup weiter.

Baustoff-Sammel-Projekt

Um hier zu helfen, sei ein Baustoff-Sammel-Projekt entstanden: „Das Baustoffspendenzentrum NRW hat seinen Sitz in Erftstadt, dort werden in drei großen Hallen und einem Außengelände Baustoffspenden aus ganz Deutschland entgegengenommen und an Flutopfer gezielt verteilt“, erläutert das Clubmitglied. In demselben Gebäude befände sich zusätzlich eine Anlaufstelle für Flüchtlinge aus der Ukraine. „Mehrere Hilfstransporte in die Ukraine sind von Erftstadt aus nach Polen und in die Ukraine gestartet. Es werden ständig Baustoffspenden benötigt, aktuell sind Rigipsplatten, Fliesenkleber, Fliesen oder Laminat sehr begehrt.“

Durch eine hervorragende Logistik sei sichergestellt, dass nur Berechtigte Waren erhielten, mit allen Menschen werde gesprochen, es werde festgehalten, an wen, wann was ausgegeben wurde. Hundrup: „Im Durchschnitt nehmen die Hilfesuchenden Waren im Gegenwert von maximal 500 Euro mit. In vielen Orten im Umland wurden ehemalige Verteilzentren bereits geschlossen. Und so fahren Menschen aus vielen Orten nach Erftstadt, weil ihnen dort geholfen wird.“ Dieses anhaltende Projekt unterstütze der LC Voreifel bereits mit Mitteln, die unter anderem aus Spenden aus Ostbevern stammten. Hundrup: „Privatleute, Unternehmen – jedermann kann hier durch Sach- oder Geldspenden weiterhin helfen. Farben, Böden, Badmöbel, Klebstoffe, Sackwaren wie Zement, Estrichbeton, Brennholz: Vieles wird gebraucht, aber auch einfach Geld zur Beschaffung ist nötig.“

Spendenkonto besteht weiter

Der Lions Club Ostbevern bittet daher zur weiteren nachhaltigen Unterstützung der Hilfsprojekte um Spenden auf das Konto des Lions Fördervereins (Stichwort: Soforthilfe Erftstadt) IBAN: DE32 4036 1906 8627 2727 01 bei der Volksbank Münsterland Nord, BIC: GENODEM1IBB