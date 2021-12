Zerstörte Bankette repariert

Wenn die L 830 in der kommenden Woche nach knapp drei Monaten Vollsperrung wieder freigegeben wird, so erfolgt dies doch mit einer Einschränkung. Im kommenden Frühjahr müssen die Arbeiten nämlich wieder aufgenommen und eine erneute Vollsperrung vorgenommen werden.

Der Landesbetrieb Straßen NRW hat in der vergangenen Woche die Bankettschäden am Grevener Damm repariert.

Seit Anfang Oktober ist die Strecke zwischen Ostbevern und Brock aufgrund von Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn gesperrt. Zuletzt hieß es, dass die Strecke am 23. Dezember wieder für den Verkehr freigeben werden soll. Diese Freigabe erfolgt nun sogar einen Tag früher am Mittwoch nächster Woche (22. Dezember). Allerdings mit einer bedeutenden Einschränkung, wie die Straßen-NRW-Regionalniederlassung Münsterland jetzt mitteilt. Denn auf der gesamten Strecke wird nur vorübergehend freie Fahrt ermöglicht.

Warum? Die Arbeiten auf dieser wichtigen Verbindung wurden in zwei Bauabschnitten jeweils mit Vollsperrung durchgeführt, damit die Erreichbarkeit des Bahnhofes Ostbevern-Brock immer aus einer Richtung sichergestellt war, heißt es von Straßen NRW. Der erste Abschnitt wurde bereits im November fertiggestellt.

Der zweite Bauabschnitt umfasste die Erneuerung der Fahrbahn der Schmedehausener Straße zwischen der Zufahrt zum Bahnhof in Richtung Ostbevern bis kurz hinter dem Langfortsbach. In diesem Bereich konnten die Sanierungsarbeiten allerdings nicht vollständig abgeschlossen werden. Grund hierfür sind die schlechten Witterungsverhältnisse. Aufgrund des überaus regnerischen Wetters ist der Unterbau eines rund 500 Meter langem Teilabschnittes der Fahrbahn aufgeweicht.

Um eine dauerhafte Winterbaustelle, die mit einer weiter andauernden Vollsperrung verbunden gewesen wären, zu verhindern, hat sich Straßen NRW dazu entschlossen, provisorische Asphaltschichten einzubauen und den Bereich damit freizugeben. Das bedeutet aber auch, dass dieser Abschnitt Anfang kommenden Jahres erneut voll gesperrt werden muss. Nur so können die neuen Asphaltschichten fachgerecht eingebaut werden.

Die Kosten für die Sanierungsmaßnahme betragen rund 1,1 Millionen Euro und werden vom Land Nordrhein-Westfalen getragen.

Doch nicht nur die Sanierung der L 830 wurde von Straßen NRW übernommen. In der vergangenen Woche wurde auch die Erneuerung der Bankette des Grevener Damms vorgenommen. „Das ist ein Entgegenkommen des Straßenbaulastträgers“, sagt Bauhofleiter Alfred Wichmann-Bischof. Denn eigentlich steht der Grevener Damm im Eigentum der Gemeinde, die so entsprechend verantwortlich wäre. Doch Straßen NRW zeigte sich kulant, wird die Strecke doch seit der Vollsperrung der L 830 entgegen der offiziell ausgeschilderten Umleitung von unzähligen Pkw- und Lkw-Fahrern als Ausweichstrecke genutzt. Entsprechende Folgen für die Straße und die Bankette inklusive.

Alles, was Straßen NRW in dieser Woche noch nicht reparieren konnte, wird im Frühjahr vom Bauhof der Gemeinde in Angriff genommen. Gleiches gilt für weitere Wirtschaftswege, die als Umleitungsstrecken genutzt wurden. „Derzeit ist das aufgrund der feuchten Witterung nicht möglich“, heißt es weiter aus dem Rathaus.