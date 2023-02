Von der Schulbank auf die hohe See

Für Luca Rieck, den 22-jährigen Ostbeverner, geht nach seinem Abitur am Gymnasium in Telgte ein Traum in Erfüllung. Er verfolgt sein Ziel, Marineoffizier zu werden.

Für Luca Rieck, den 22-jährigen Ostbeverner, geht nach seinem Abitur am Gymnasium in Telgte ein Traum in Erfüllung. Er verfolgt sein Ziel, Marineoffizier zu werden. Derzeit erhält der Offiziersanwärter und zukünftige Seekadett Luca Rieck an der Marineschule in Flensburg-Mürwik seine nautische Grundausbildung, die als besonders hart gilt.