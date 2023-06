Zu Fuß durch die Ortsmitte

Verkehrsversuch an der Bahnhofstraße startet in der kommenden Woche

Ostbevern

Die Zeit für die Erneuerung der Hauptstraße und damit für „Ostbeverns neue Mitte“ drängt. Damit einher geht auch die Veränderung an der Bahnhofstraße. Denn die soll – zumindest in einem kleinen Bereich – zur Fußgängerzone werden. So soll die Aufenthaltsqualität im Ortskern gesteigert werden. Doch, bevor es so weit ist, soll in einem Verkehrsversuch ermittelt werden, wie sich die Schließung der Bahnhofstraße auswirken würde.

Von Daniela Allendorf