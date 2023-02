Zubringerbus fährt früher

Ab 21. Februar tritt auf der Buslinie L418 eine Fahrplanänderung in Kraft.

Ab Dienstag, (21. Februar) tritt auf der Buslinie L418 (Zubringerbus, der regelmäßig den Bahnhof Ostbevern anfährt) eine Fahrplanänderung in Kraft.

Betroffen davon ist die Fahrt um 6.50 Uhr. Diese Fahrt wird ab dem 21. Februar ab der Haltestelle „Ostbevern Kirche“ auf 6.46 Uhr vorverlegt. Die Abfahrten an den nachfolgenden Haltestellen verschieben sich dadurch ebenfalls entsprechend nach vorne. Der Grund für diese zeitliche Vorverlegung: Die Fahrt um 6.50 Uhr ist regelmäßig stark frequentiert, was zu längeren Zustiegszeiten an den Haltestellen führt.

Damit am Bahnhof der Zug noch pünktlich erreicht werden kann, ist deshalb eine Vorverlegung der Abfahrtzeiten des Busses erforderlich. Alle weiteren Fahrten des Fahrplans L418 bleiben unverändert