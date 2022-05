Zuschauer mehr als verzaubert

Die Tanzgruppen von Ulla und Jana Ludwig begeisterten am Wochenende mit Tanzvorführungen rund um das Thema Wald.

Eine wahre Augenweide waren die Aufführungen des Tanzstudios Tanz-Fit am Wochenende. Bei insgesamt vier Vorstellungen bezauberten die Akteure in der Aula der Josef-Annegarn-Schule ein großes Publikum.

Über insgesamt 600 Besucher genossen nach Schätzungen der Initiatoren die Anblicke der Tänzerinnen und Tänzer, die die Zuschauer auf einen Streifzug durch den Wald mitnahmen, das Leitthema der tänzerischen Darbietung.

„Alle Bewohner des Waldes haben ausgeschlafen“, eröffnete Ulla Ludwig, die gemeinsam mit ihrer Tochter Jana Ludwig die Choreographien erarbeitete, im Hintergrund das Geschehen auf der Bühne. „Schaut, wie der Wald erwacht“, sagte sie.

Den Tagesauflauf in einem Wald stellten die Akteure, alle zwischen vier und 12 Jahre alt, tänzerisch und in Gruppen dar. Ihnen gelang es, die Nebelwaden des frühen Morgens zu verdeutlichen, dem sich die Waldfeen anschlossen. Quer durch die Tier- und Pflanzenwelt machten die im Ganzen 140 Kinder in kreativer Garderobe die bunte Vielfalt des Waldes deutlich. Als Bäume traten sie auf, ebenso wie als Hirsche, Ameisen, Hasen oder auch Pilze, Eulen und Glühwürmchen.

Das sich dieses alles durch Jazz, Hip-Hop, Ballett oder Breakdance wunderbar darstellen ließen, wird den einen oder anderen der Zuschauer wohl besonders begeistert haben.