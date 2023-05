Zwei alkoholisierte Pkw-Fahrer und eine Unfallflucht

Drei Einsätze für die Polizei in Ostbevern am Wochenende

Zwei Fälle von Trunkenheit am Steuer und eine Unfallflucht riefen am Wochenende die Polizei in Ostbevern auf den Plan.

Am Freitag kam es zwischen 10.50 Uhr und 12.25 Uhr auf einem Parkstreifen an der Hauptstraße, Höhe Hausnummer 26, zu einem Unfall, bei dem ein Beteiligter flüchtete. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Ein Unbekannter sei gegen einen weißen VW Mulitvan gefahren und habe diesen an der hinteren Beifahrerseite beschädigt. Anhand der Spuren könnte es sich bei dem Verursacher um einen Fahrradanhänger oder Erwachsenendreirad gehandelt haben, teilen die Beamten weiter mit und hoffen nun auf die Unterstützung von Zeugen. Wer Angaben zu dem flüchtigen Verursacher machen kann, wird gebeten, die Hinweise der Polizei in Warendorf unter 0 25 81/94 10 00 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de mitzuteilen.

Fahrer konnte kaum anhalten

Einen weiteren Einsatz für die Polizei gab es am Samstag gegen 3.20 Uhr. Ein Zeuge meldete einen möglicherweise alkoholisierten Autofahrer samt einem beschädigten Pkw in Ostbevern. Beamte gingen dem Hinweis nach und entdeckten den Fahrer, der deutliche Probleme hatte, seinen Pkw zu stoppen, auf der L 830. Bei der Kontrolle des 60-Jährigen stellten die Polizisten fest, dass er Mann aus Ostbevern deutlich alkoholisiert war. Und auch eine Beschädigung im Frontbereich des Pkw stellten sie fest. Die Unfallörtlichkeit konnte später im Bereich Bahnhofstraße/Grevener Damm/Telgenkamp ermittelt werden. Die Einsatzkräfte nahmen den Autofahrer mit zur Blutprobenentnahme und stellten seinen Führerschein sicher, heißt es in der Meldung der Polizei abschließend.

Bei Kontrolle aufgefallen

Am Sonntag stellten Polizisten gegen 2.50 Uhr bei einer Streifenfahrt ein stehendes Auto in einer Zufahrt auf der B 51 in Ostbevern fest. Die Beamten kontrollierten den Fahrer, der offensichtlich Alkohol getrunken hatte. Das bestätigte auch ein Vortest, so dass sie dem 43-jährigen Füchtorfer eine Blutprobe entnehmen ließen. Des Weiteren stellten die Beamten den Führerschein des Mannes sicher. Ein gleichaltriger Beifahrer bestätigte, dass der Füchtorfer zuvor mit dem Pkw gefahren sei, heißt es in der Meldung abschließend.