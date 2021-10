„Nach vielen Absagen und unbestimmten Variablen haben wir als Kulturforum Ostbevern nach einer Möglichkeit für das kulturelle künstlerische Leben in Ostbevern gesucht. Für uns war klar – die Veranstaltung muss unter verschiedensten Bedingungen stattfinden können“, schreibt der Verein in einer Pressenotiz. In einigen Sitzungen sei die Idee gewachsen das Rathaus, in dem bisher noch nicht allzu viele Veranstaltungen stattfinden konnten mit einzubeziehen.

Schnell konnte Jana Weigelt-Harth Anja Kreysing und Helmut Buntjer für diese Idee begeistern. Anja Kreysing ist Akkordeonistin und Klangkünstlerin. Helmut Buntjer ist Posaunist. Beide arbeiten zusammen als Künstlerkollektiv „this honourable fish“. Die Künstler kuratieren das Filmkonzertlabel „Schwarz-weiß ist die bessere Farbe”, wobei historischer Stummfilm und zeitgenössische Medien- und Videokunst auf neue und zeitgenössische Musik an ungewöhnlichen Orten treffen.

„Kino ist dort, wo das Publikum von Bild und Klang eingenommen werden – warum nicht einfach auf der Straße?“ Und deswegen lädt das Kulturforum unter dem Titel „Zwischen Licht und Schatten“ zum Filmkonzert und medienkünstlerischen Inszenierungen rund um das Rathaus ein. Die Filme spiegeln sich, finden sich in Bäumen und auf Fassaden wieder. Beginn ist am morgigen Samstag um 19.15 Uhr, der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung findet unabhängig vom Wetter statt.