Gleich zwei geführte Radtouren bietet die Ostbevern Touristik am 30. April ein. Zum einen geht es auf die Grenzgängerroute Teuto-Ems mit dem Besuch der Veranstaltung „MyDorf“ in Bad Laer. Zum anderen können sich Interessierte per Rad auf die Spuren des „Dreißigjährigen Krieges“ machen.

Die vielen Facetten der Grenzgängerroute Teuto-Ems gepaart mit ihrem Erlebniswert und der guten Infrastruktur waren ausschlaggebend für die in Folge dritte Auszeichnung des Radwegs als ADFC-Qualitätsradroute mit vier Sternen. Kein Wunder also, dass sich die Route zu einer der beliebtesten Radtouren in unserer Region entwickelt hat, heißt es von der Ostbevern Touristik.

Vormittags mit dem Rad durch Wiesen und Felder vorbei an historischen Grenzsteinen, nachmittags ein Stopp am Schloss und abends leckeren Spargel frisch vom Feld. Dort, wo im 18. Jahrhundert wertvolles Salz heimlich über die Grenze zwischen den Königreichen Preußen und Hannover geschmuggelt wurde, führt die Grenzgängerroute Teuto-Ems seit nunmehr zwölf Jahren auf 149 Kilometern durch das Osnabrücker Land und das Münsterland und verbindet dabei den Teutoburger Wald mit der Münsterländer Parklandschaft. Die Route führt entlang weithin sichtbarer Landmarken wie Kirchen, Burgen und Schlössern sowie zu idyllischen Orten mit gemütlichen Cafés und Landgasthöfen.

Radtour nach Bad Laer

Anlässlich des zwölfjährigen Bestehens der Route und den in dieser Zeit insgesamt zwölf erreichten ADFC-Qualitätssternen laden die Anrainerorte und die Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land am Samstag (30. April) zur Jubiläumsveranstaltung „Zwölf Jahre – zwölf Sterne“ ein, teilt die Ostbevern Touristik weiter mit.

Auf geführten Touren aus den Anrainerorten radeln die Teilnehmenden gemeinsam zur Veranstaltung „MyDorf“ auf dem Thieplatz in Bad Laer. Mit Musik, Bratwurst, Kaffee und Kuchen wird ab 14 Uhr der Routen-Geburtstag gefeiert. Anschließend lassen die Radfahrer den Tag auf dem Fest ausklingen und treten dann individuell oder mit ihrer Gruppe den Heimweg an.

Alle Touren werden in einem gemütlichen Tempo gefahren und sind daher auch für Familien gut geeignet. Die Begleitung durch einen Tourguide sowie die Bewachung des Fahrrades in Bad Laer sind sichergestellt. Alle Radler erhalten einen Verpflegungsgutschein für das „MyDorf“. Darüber hinaus bekommen alle Teilnehmer von ihrem Tourenguide einen Button, mit dem alle kostenlos Kaffee und Kuchen erhalten, berichtet Christine Schafberg von der Ostbevern Touristik. „Wir starten in Ostbevern um 11 Uhr am Rathaus“, so Schafberg weiter. Anmeldungen nimmt die Ostbevern Touristik ab sofort per E-Mail unter info@ostbevern-touristik.de oder telefonisch unter 0 25 32/43 103 50 entgegen.

„In Loco Medio“

Ebenfalls am 30. April hat die Ostbevern Touristik ein weiteres Angebot: „Ort in der Mitte“ – unter diesem Motto sind alle Interessierten zu der Radtour „In Loco Medio“ eingeladen. Die Route führt die Radler an Orte, die im „Dreißgjährigen Krieg“ eine Rolle spielten. „Man erfährt mehr über die Geschichten von Plünderungen, Brandschatzungen und Erpressungen, die zu der damaligen Zeit an der Tagesordnung waren und natürlich auch nicht an den Ostbevernern vorbeigingen“, heißt es in der Ankündigung der Ostbevern Touristik.

„Hören Sie Spannendes hier aus dem ‚Ort der Mitte‘ mit und von Marianne Pottebaum“, kündigen die Touristiker an. Auch für diese Veranstaltung bitten die Organisatorinnen um eine vorherige Anmeldung und weisen darauf hin, dass die die aktuellen Corona-Bestimmungen gelten. Die Teilnehmer starten um 13.30 Uhr auf dem Kirchplatz und werden dann rund drei Stunden unterwegs sein. Die Teilnahmegebühr liegt bei fünf Euro pro Person, Kinder bis 14 Jahren sind frei.