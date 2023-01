Per Erbpacht an Flächen gelangen

Flächen sind ein rares Gut. Deswegen verkaufen Landwirte ihren Grund und Boden in der Regel nicht. Aber für den Ausbau von Radwegen werden Flächen gebraucht. Um doch in Verhandlungen mit den Bauern zu kommen, setzt der Kreis Warendorf auf ein neues Instrument: Erbpacht.

„ Wir haben die Hoffnung, dass sich so mancher Landwirt eher auf dieses Modell einlassen wird. “ André Hackelbusch, Leiter des Amtes für Umweltschutz und Straßenbau

„Wir haben die Hoffnung, dass sich so mancher Landwirt eher auf dieses Modell einlassen wird als dass er einem Verkauf zustimmt“, sagt André Hackelbusch, Leiter des Amtes für Umweltschutz und Straßenbau. Das Konzept könnte funktionieren. Denn sobald der Kreis Warendorf ein Grundstück in Erbpacht besitzt, kann er auf dieser Fläche auch bauen. Der Landwirt als Grundstücksinhaber erhält im Gegenzug Geld: den so genannten Erbbauzins. Dabei haben Erbbaurechtsverträge eine Laufzeit von 99 Jahren.

Noch kein Vertrag abgeschlossen

Bislang wurde allerdings noch kein Vertrag über Erbpacht abgeschlossen. Aber die Hoffnung ist da, künftig interessierte Landwirte dafür zu gewinnen. Schließlich ist das Verfahren völlig neu. Denn bisher gibt es bei der Straßenbauverwaltung keine Erfahrungen im Zusammenhang mit Erbbaurechten. Das hat eine Abfrage der Kreisverwaltung bei zahlreichen Kreisen und dem Landesbetrieb Straßen NRW ergeben. Gleichwohl sehen die Förderrichtlinien zum Kommunalen Straßenbau das Instrument „Erbbaurecht“ explizit in ihren Regularien vor.

Erwerb von Tauschflächen auch möglich

Abgesehen von diesem innovativem Verfahren setzt der Kreis Warendorf auf weitere Maßnahmen wie den Erwerb von Tauschflächen. Dabei könnte der Kreis sich mit Flächen bevorraten, die dann später getauscht werden. Allerdings werde oft die Forderung erhoben, zu einem größeren Faktor zu tauschen, machte Hackelbusch deutlich. Des Weiteren mache eine Tauschfläche auch nur dann Sinn, wenn diese auch in unmittelbarer Nähe zur baulich notwendigen Fläche liegt. Erfolgreich war zuletzt die auch die Mithilfe von Politikern vor Ort: sowohl beim Radweg entlang der K20/8 in Hoetmar als auch an der K23/12 in Sünninghausen.