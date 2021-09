Polizei im Kreis nicht erreichbar

Die Polizei im Kreis Warendorf ist zurzeit per Telefon nicht erreichbar. Grund ist eine technische Störung.

Aufgrund einer technischen Störung ist die Polizei im Kreis Warendorf zur Zeit telefonisch nicht über die Amtsleitung

0 25 81 / 60 00 zu erreichen, wie es in einer Mitteilung der Polizeipressestelle heißt. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich im Bedarfsfall über die bekannten Rufnummern direkt an die örtlichen Polizeiwachen oder im Notfall über die 110 an den

Polizei-Notruf zu wenden.