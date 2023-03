Praktika bieten Einblicke ins Handwerk

Wer ein Praktikum macht, erhält Einblicke in ein Unternehmen, kann sich vor Ort selbst ausprobieren und ist danach ein ganzes Stück weiter beim Thema Berufsorientierung. Ob freiwillig, im Rahmen des Schulunterrichts, als Pflichtpraktikum oder Ferienjob – mit ihrer neuen Aktion „Das Praktikum“ wirbt die Kreishandwerkerschaft Steinfurt Warendorf dafür, ein Praktikum zu absolvieren und macht es gleich vor.

Hilfe bei Entscheidungsfindung

„Uns ist es wichtig, dass junge Menschen den Praxisbezug, den ihnen ein Praktikum bietet, nutzen. Dabei muss es nicht um eine Entscheidung für den späteren Beruf gehen. Es hilft auch weiter, wenn man weiß, in welchem Bereich man später auf keinen Fall arbeiten möchte“, weiß Frank Tischner, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Steinfurt Warendorf und Initiator der Aktion „Das Praktikum“. Schirmherr der Praktikumsaktion im Kreis Warendorf ist Landrat Dr. Olaf Gericke „Ein Praktikum ist eine gute Gelegenheit, erste Eindrücke der Berufswelt zu gewinnen und sich für eine Ausbildung zu entscheiden“, sagt er und verweist auf die Bedeutung des Handwerks für die Menschen und die Wirtschaft im Kreis.

Doch auch wenn es nicht passt, hilft ein Praktikum beiden Seiten in der Entscheidungsfindung. Frank Tischner selbst hat sich in seiner Jugend durch ein Praktikum gegen die Ausbildung zum Tischler entschieden: „Das war nichts für mich, aber mein Schülerjob in einer Bäckerei hat mich so begeistert, dass ich meine Ausbildung zum Bäcker erfolgreich abgeschlossen habe.“

Freiwillige Praktika in den Ferien

Rund um Ostern ist die bewährte Zeit für ein Praktikum, nicht nur für das Schulpraktikum, das oft direkt vor den Osterferien stattfindet, sondern auch für freiwillige Praktika während der Ferien. Bereits absolviert und mit gutem Beispiel vorangegangen für die Aktion „Das Praktikum“ sind Netzwerkpartner der Kreishandwerkerschaft wie Volker Nicolai-Koß, Regionsgeschäftsführer und Janna Frydryszek, Jugendbildungsreferentin des DGB Region Münsterland. Beide haben, wie der KH-Hauptgeschäftsführer selbst auch, ihr Praktikum jeweils in einem Mitgliedsunternehmen der Kreishandwerkerschaft absolviert. Festgehalten wurde es in einem Video, um möglichst vielen Jugendlichen, aber natürlich auch deren Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrern,an den praktischen Einblicken teilhaben zu lassen.

„Ob Bäckerei, Metallbauunternehmen oder Zweiradmechanik-Fachgeschäft – Handwerksbetriebe, die sich und die handwerkliche Berufsausbildung den jungen Menschen im Rahmen eines Praktikums bekannt machen wollen, nutzen die Chance, potenzielle Mitarbeitende in einem frühen Stadium der Berufsfindung nachhaltig von sich zu überzeugen“, betont Kreishandwerksmeister Heinz-Bernd Lohmann den betrieblichen Nutzen eines Praktikums. Er hatte übrigens – anders als Frank Tischner – den Beruf des Tischlers schon früh für sich entdeckt, dort seine Leidenschaft gefunden und ist heute Tischlermeister und Handwerksunternehmer.

Auf www.ausbildung-handwerk.net findet sich passend zur Aktion „Das Praktikum“ zusätzlich zu den freien Stellen und Informationen zur Ausbildung im Handwerk eine neue Praktikumsbörse. Innungsbetriebe im Bereich der Kreishandwerkerschaft können dort ihr Praktikumsplatzangebot für interessierte Jugendliche eintragen. Die Website wird stetig aktualisiert. Hier sind auch die Videos der Praktikanten der Aktion zu finden. Für sie galt, was das Handwerk auch den jungen Leuten empfiehlt: Einfach mal reinschnuppern! Wann machst du dein Praktikum?