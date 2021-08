Prall gefüllte Rucksäcke für alle Erstklässler

Am Mittwoch starten die Schulen wieder, und für nicht wenige Familien stellt sich dann auch wieder die Frage: Wer soll das bezahlen? Neu zu kaufenden Schultornister oder Schulmaterialien gehen gut ins Geld, gerade für Familien, die nicht so viel haben.

„Back to school“ jetzt auch in Oelde

Das weiß auch Jennifer Schumann. Sie ist Mutter einer 13-jährigen Tochter. „Bei uns steht jetzt Tornister Nummer 4 an.“ Schumann arbeitet bei Amazon in Oelde. Dort engagiert sie sich für die Aktion “Back to School“, die Amazon bundesweit durchführt.

Amazon Oelde spendet Schulrucksäcke, u.a. mit Etuis. Foto: Peter Sauer

Jennifer Schumann sorgt zusammen mit anderen Mitarbeitern erstmalig am Standort Oelde dafür, dass 280 mit Schulutensilien voll gepackte Rucksäcke an die Fördervereine der Oelder Grundschulen Lambertus-Schule, Edith-Stein-Schule, Albert-Schweitzer-Schule, Von-Ketteler-Schule sowie an den Oelder Tisch gehen. „Um Kindern in der Region einen erfolgreichen Schulstart zu ermöglichen“, sagt Schumann. „Der Schulrucksack eignet sich übrigens auch gut als Sporttasche.“

Die Schulrucksäcke lassen sich auch als Sporttaschen nutzen. Foto: Peter Sauer

Das Tolle ist, dass jedwedes Standesdenken wegfällt. Denn alle diesjährigen Erstklässler in Oelde, nicht nur sozialbenachteiligte Kinder, bekommen den gleichen modischen Schulrucksack.

Diesen füllt das Amazon-Mitarbeiter-Team um Jennifer Schumann am Donnerstag in der Kantine flink per Hand: mit Schreibheften, Stiften, Brotdosen, Wasserflasche, Schere, Farbkasten, Etuis und weiteren Schulmaterialien namhafter Hersteller. Die Mitarbeiter helfen auch bei der Auslieferung. „Das ist eine tolle Aktion“, sagt auch Klemens Geissen vom Oelder Tisch: „Es gibt immer noch zu viele Menschen, auch Familien, die sich schwer tun zur Tafel zu kommen.“

Jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut

Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung von 2020 wächst jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut auf. Das sind 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Durch die Auswirkungen der Corona-Krise, inklusiver starker Beschränkungen des Schulbesuchs, ist zu befürchten, dass viele Kinder aus sozial benachteiligten Familien weiter abgehängt werden.

Bundesweit packt Amazon an 17 Standorten insgesamt mehr als 5 500 Schulrucksäcke.