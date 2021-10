Radfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Freitagmorgen gegen 6.23 Uhr ist ein 49-jähriger Radfahrer in Ennigerloh tödlich verletzt worden. Ein zunächst Unbekannter fuhr mit seinem Auto auf der K 1 aus Enniger kommend in Richtung der Bauerschaft Buddenbaum.

Kollision mit Radfahrer

Aus noch unklarer Ursache kam er nach rechts von der Straße ab, das Auto überschlug sich und blieb in einem angrenzenden Graben auf dem Dach liegen. Auf Höhe einer Zufahrt stieß der Autofahrer mit einem 49-jährigen Radfahrer zusammen, der auf dem Radweg der K 1 fuhr. Der Warendorfer wurde durch diesen Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Autofahrer flüchtete zunächst zu Fuß. Dank der sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen, dem Einsatz eines Diensthundeführers und eines Polizeihubschraubers, konnte der 53-jährige Ahlener wenig später in einem Maisfeld gefunden werden.

Unfallflüchtiger im Maisfeld gestellt

Der Diensthund und die Besatzung des Hubschraubers haben die Polizisten zur richtigen Stelle geführt. Der 53-Jährige war schwer verletzt und wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Handy und Auto des Ahleners wurden beschlagnahmt. Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt.