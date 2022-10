Reifeprüfung für die Pferde

Acht Hengste und zwölf Stuten haben sich am Freitag der Prüfungskommission gestellt. Immer im Oktober treffen sich in Warendorf Kaltbluthengste und -stuten für die sogenannte „Feldprüfung“.

Immer im Oktober treffen sich Kaltbluthengste und -stuten aus ganz Deutschland im NRW-Landgestüt in Warendorf, um dort eine sogenannte „Feldprüfung“ abzulegen, die für ihre spätere Zuchtkarriere von großer Bedeutung ist. So auch am vergangenen Freitag, als sich acht Hengste und zwölf Stuten der Prüfungskommission einer Art Reifeprüfung stellten.

Und ähnlich wie im Abitur der Gymnasiasten, wenn die Kandidaten in mehreren Fächern getestet werden, mussten sich laut Mitteilung auch die Kaltblüter einem umfangreichen Prüfungsformat stellen. Zunächst wurden sie von ihren Ausbildern im Rahmen einer Fahrprüfung den Richtern vorgestellt. Anschließend testete ein Richter als sogenannter Fremdfahrer die Pferde persönlich auf ihre Eignung als Fahrpferd. Danach galt es, einen sieben Meter langen Holzstamm möglichst fehlerfrei durch einen Hindernisparcours zu schleppen. Hierbei wurden Geschicklichkeit und Motivation der Kaltblüter bei der Bewältigung der Aufgabe bewertet.

Besondere Prüfung zum Abschluss

Den Abschluss bildete eine ganz besondere Prüfung. Über eine Distanz von 1000 Metern hatten die Pferde einen schweren Zugschlitten über den Paradeplatz des Landgestütes zu ziehen. Bewertet wurden hierbei das Verhalten und die Umgänglichkeit des Pferdes beim Anspannen sowie Leistungsbereitschaft, Ruhe und Gehorsam bei der Bewältigung dieser Aufgabe.

Eral-Sohn Elko meisterte Prüfung am besten

Mit der beachtlichen Gesamtnote von 9,11 bewältigte bei den Hengsten diese Aufgabe am besten der dreijährige Eral-Sohn Elko der Zuchtgemeinschaft Boes-Nehnes aus dem rheinischen Goch. Platz zwei ging an den Humphrey-Nachkommen Herzkönig der bei der Zuchtgemeinschaft Fuchs in Bad Berleburg das Licht der Welt erblickt hatte. Der Hengst, der im Besitz des Landgestütes Warendorf ist, kam auf die Endnote 8,78. Dritter wurde Tom v. Doenen aus der Zucht von Johannes Knoben aus dem rheinischen Linnich (8,54).

Bei den Stuten konnte sich die Familie Biegel aus dem benachbarten Harsewinkel einmal mehr über Erfolge als Züchter wie als Aussteller freuen. Die bei ihnen geborene Hopper-Tochter Haya, die von Matthias Müller (Olsberg) ausgestellt wurde, erzielte mit der Endnote 9,04 das beste Ergebnis bei den Stuten. Und auch an Platz zwei war Familie Biegel stark beteiligt. Die von ihnen vorgestellte Enzo-Tochter Edelweiß aus der Zucht von Manfred Dreyer (Melle) lieferte mit 8,95 das zweitbeste Ergebnis ab. Dritte wurde die vom Warendorfer Landbeschäler Franzl abstammende Frida aus der Zucht von Karl-Herrmann Giesseler (Essen) mit der Note 8,94.