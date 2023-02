Nachdem auf einem Hof in Oelde Pferde mit Schaufeln und Heugabeln malträtiert worden sind, haben sich im Reit- und Fahrverein Herzebrock-Rheda, in dem der Beschuldigte seit Urzeiten Mitglied ist, die Mitglieder erschrocken gezeigt.

Der Fall von mutmaßlich massiver Tierquälerei auf einem Pferdehof in Oelde wirke sich auf die gesamte Reitszene negativ aus, gab der betroffene Verein bekannt.

„Der Mann war ja nicht oft hier, weil er ja seine eigene Reitanlage hat. Aber natürlich ist das ein Schlag für uns und für die gesamte Reitszene“, heißt es in dem Verein. Wie berichtet, hatte der Kreis Warendorf am Dienstag 15 Pferde vor dem Verdächtigen in Sicherheit gebracht, nachdem ihm Videoaufnahmen zugespielt worden waren. Die zeigen, wie der Hofbesitzer immer und immer wieder auf die Tiere eindrischt.