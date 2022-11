Rekordzahl von Fundtieren und Abgabetieren

Der Tierschutzverein Ahlen und Umgebung hat eine neue stellvertretende Vorsitzende. Im Rahmen der gut besuchten Jahreshauptversammlung am Freitagabend in der Gaststätte Wiese in Neubeckum wählten die Mitglieder Juliane Kaiser. Die Kauffrau im Gesundheitswesen ist 23 Jahre alt. „ Mein Herz schlägt für Katzen“, sagte sie bei der Vorstellung. Sie löst Fynn Mallmann ab, der aus beruflichen Gründen die nächste Zeit in Litauen verbringen wird. Vorsitzende Christiane Schäfer dankte ihm mit einem Präsent und freute sich, einige junge Leute im Team zu haben, die auch in den Sozialen Medien aktiv sind.

