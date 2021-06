„Kamishibai to go“

Bücherei lockt Familien mit Bilderbuchkino

Sassenberg Die Sassenberger Bücherei hat ein neues Angebot für Familien eingerichtet. Das bunte Bilderbuchkino nennt sich „Kamishibai to go“, in Anlehnung an die spannenden Leseabenteuer, die Kinder in normalen Zeiten gemeinsam in der Bücherei erleben können.