Sassenberg: Inzidenz bei 513.5

Zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus meldet der Kreis Warendorf. In Sassenberg klettert die Inzidenz derweil auf über 513.

152 Neuinfektionen, 162 Gesundmeldungen und zwei weitere Todesfälle meldet das Kreisgesundheitsamt am gestrigen Freitag. Somit liegt die Gesamtzahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie im Kreis Warendorf bei 19 004 (Vortag: 18.852) Fällen. Bei den Todesfällen handelt sich um einen 83-jährigen Mann aus Ahlen und einen 78-jährigen Mann aus Oelde, die in Krankenhäusern innerhalb und außerhalb des Kreisgebiets verstarben. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 23 mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt, davon acht intensivmedizinisch, hiervon drei mit Beatmung. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Warendorf liegt bei 314,0 (Vortag: 309,6). Die Fallzahlen:

Ahlen: 337 aktive Fälle, 101 Tote, Inzidenz 298.3

Beckum: 228/37/292.1

Beelen: 32/1/359.8

Drensteinfurt: 78/5/283.1

Ennigerloh: 121/17/332.4

Everswinkel: 54/2/322.5

Oelde: 133/28/223.1

Ostbevern: 71/4/260.9

Sassenberg: 103/12/513.5

Sendenhorst: 75/12/331.1

Telgte: 86/24/231.8

Wadersloh: 113/29/374.3

Warendorf: 263/24/373.9