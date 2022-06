1000 Anmeldungen sind anvisiert

Viele Bereiche des Alltags mussten infolge der Corona-Pandemie eingeschränkt werden, zahlreiche Großveranstaltungen fielen aus. So auch der traditionsreiche und überregional beliebte Triathlon rund um den Feldmarksee. Nach zweijähriger Pause, freuen sich die Organisatoren nun auf den 7. August. Dann steigt die 33. Auflage. Dass es dazu kommt, liege auch an der Treue der Sponsoren, berichten die Verantwortlichen nun im Gespräch mit den WN. Äußerst dankbar sind die Macher ihrem Hauptsponsor Westenergie - zuvor in anderen Strukturen bekannt als Innogy - für die fortwährende finanzielle Unterstützung in den vergangenen beiden Jahren. So sei es gelungen, die laufenden Kosten zu tragen. Ebenso dankbar ist das fünfköpfige Organisationsteam den über 400 Helfern, die erneut für einen reibungslosen Ablauf sorgen wollen. Dazu werden erneut Aktive von DLRG, DRK und THW zählen. Jede helfende Hand sei willkommen, auch für die Vorstandsmitarbeit. Denn eigentlich müsste die Orga-Spitze aus zehn Personen bestehen; die Aktiven seien am Limit. „Wenn der Tag der Veranstaltung da ist, weiß man, warum man es das ganze Jahr gemacht hat“, findet Anette Lison. Leichte Veränderungen wird es in der Gestaltung der Laufstrecke geben. Sie führt stärker durch den Wald. Am Programm, in dem die Sportler im Mittelpunkt stehen sollen, halten die Organisatoren in jedem Fall fest. So feiert die Allee der Laufschuhe ihr zehnjähriges Jubiläum, in der Zielarena soll ordentlich Stimmung gemacht werden. Neu ist, dass sich die Athleten im Rahmen einer Fotoaktion im Ziel selbst verewigen können. Apropos Athleten: Bisher registrierten die Planer 500 Online-Anmeldungen, hinzu kommen rund 250 Starter in Cup-Wettbewerben. Das große Ziel bleibt die 1000, was bis zum derzeit geplanten Anmeldeschluss am 24. Juli erreicht werden soll. Die Sporttreibenden gehen in der Volksdistanz über 700 Meter Schwimmen, 23 Kilometer Radfahren sowie fünf Kilometer Laufen an den Start, weitere Formate erstrecken sich über 1,5 Kilometer Schwimmen, 44 Kilometer Radfahren sowie 10 Kilometer Laufen (olympisch), 1,7 Kilometer Schwimmen, 67 Kilometer auf dem Rad sowie 15 Kilometer laufend (Münsterland Grandprix) oder gar 1,9 Kilometer im See, 89 Kilometer auf dem Rad sowie abschließend 21 Kilometer laufend (westenergie Mitteldistanz). Die Sicherheit aller Teilnehmenden hat für die Planer oberste Priorität. „Wir nutzen das Rolling Start-Modell seit über drei Jahren und mussten keine Verletzten mehr aus dem Wasser ziehen“, erläutert Dirk Knappheide. Früher habe mancher Schwimmer im Getümmel die Orientierung verloren, andere hätten Tritte abbekommen. So erneut das Konzept, im 3-Sekunden-Takt immer fünf Schwimmer starten zu lassen. Über die gesamte Triathlon-Distanz, so die Erfahrung, sei der Erste - trotz der zeitlichen Verschiebungen beim Start - im Ziel auch der Sieger.