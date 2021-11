1000 Kleidungsstücke auf dem Weg nach Rumänien

Noch immer zählt Rumänien zu den ärmsten Ländern Europas. Die zurückliegenden Monate der Pandemie haben die Situation weiter verschärft. Die LMC Caravan GmbH & Co. KG hat ihre Unterstützung zugesagt, um gerade zur Weihnachtszeit bedürftige Menschen in Rumänien mit dringend benötigten Textilien zu versorgen.

Für die „Aktion Kleiner Prinz“, deren Initiatoren im benachbarten Warendorf ansässig sind, haben die Sassenberger jetzt eine komplette Sprinter- und eine Anhängerladung gespendet: Insgesamt rund 1000 Kleidungsstücke machen sich auf den Weg nach Osteuropa, darunter wärmende Fleecejacken, Steppjacken und Steppwesten. Allesamt neue, ungebrauchte Textilien, die einmal für Kunden unter anderem zu Merchandising-Aktionen produziert wurden und noch über das alte LMC-Logo verfügen. Nun werden sie für den guten Zweck nach Rumänien transportiert.



Spende geht nach Satumare

Die Kleidung wird, so heißt es in einer LMC-Pressenotiz, an die Caritas im rumänischen Satumare gespendet, welche die Kleidungsstücke in ihren eigenen Kaufhäusern zu Niedrigpreisen verkauft. Aus diesen Erlösen werden dann Projekte für Kinder unterstützt.