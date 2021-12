14 neue Mitglieder aufgenommen

Insgesamt 14 Neuaufnahmen zählten die Verantwortlichen der Sassenberger Kolpingsfamilie innerhalb der vergangenen beiden Jahre. Am Samstagabend begingen sie gemeinsam den Kolpinggedenktag in der Pfarrkirche. „Wir wären gerne rübergegangen“, betonte der Vorsitzende Anton Röhl im Anschluss an den gemeinsamen Gottesdienst. Doch anstelle einer gemeinsamen Feierstunde im Pfarrheim blieb es bei einer kurzen, kleineren Feier im Gotteshaus. Und dennoch, so Röhl, wolle man nicht gänzlich auf die offizielle Begrüßung der „Neuen“ und die Ehrung der Jubilare verzichten. Aufgrund der derzeitigen Situation blieben allerdings viele Neuaufnahmen und beide zu ehrende Jubilare – namentlich Franz-Josef Mersmann, der der Kolpingsfamilie vor 60 Jahren beitrat, sowie Ansgar Kofoth-Picker ( 40 Jahre) der Veranstaltung fern. „Wir werden unseren Jubilaren die Urkunden nach Hause bringen“, versicherte Röhl. „Wir freuen uns immer über neue Mitglieder. Besonders in einer Zeit, in der immer weniger Menschen bereit sind, sich zu binden und einzubringen“, freute sich Röhl über die Eintritte im Verlauf der vergangenen Jahre. Neben einem Kalender gab es an diesem Abend auch leckeres Gebäck für die Gottesdienstbesucher: Vorstandsmitglied Rüdiger Völler hatte sich im Vorfeld als Bäcker betätigt und 100 Tüten gefüllt.