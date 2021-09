14 Teams im lustigen Wettstreit

Nach eineinhalb Jahren komme durchaus so etwas wie Karnevalsfeeling auf, fand Ulrich Krewerth. „Ich freue mich besonders, alle Formationen hier auf dem Platz zu sehen“, begrüßte der KCK-Präsident am Samstagnachmittag die Teilnehmer des großen Sommerfestes.

Im Waldstadion des VfL Sassenberg traten insgesamt 14 Teams im Wettstreit gegeneinander an. Bei den Spielen wurden die Teams von Elferrat, SchüKa, JuKa, Tanzgarde, KCK-Elite und Co. vor unterschiedliche Aufgaben gestellt. Neben Limbo bat der KCK auch zum Karaoke-Singen, ließ blind Autoscooter fahren oder forderte die Jecken beim Bier-Pingpong. Der Fanfarenzug löste an diesem Nachmittag mit seinem musikalischen Auftritt den achten prinzlichen Paragrafen ein, den Prinz Lui I. im Zuge seiner Proklamation aufgestellt hatte.

„Fast zwei Jahre sind wir jetzt Euer Prinzenpaar. Wer hätte das gedacht?“, blickte Lui I. auf die ungewöhnlich lange Zeit an der Spitze der Narren. Umso größer war nun seine Freude über das große Wiedersehen. Ihm lag besonders eine Botschaft am Herzen: „Wir sind noch da.“ Die Karnevalisten seien am Ball geblieben und hätten das Feiern nicht verlernt. Prinz und Prinzessin hatten ihrerseits ein Schätzspiel vorbereitet. Gesucht wurde die „Gesamt-Schuhgröße“ des Elferrats inklusive Prinzenpaar. Pro angegebenem Tipp wanderte ein Euro in das Sparschwein. Der beste Tipps wurde mit zwei Kisten Bier und acht Freikarten für die nächste Prinzenproklamation belohnt, für Platz zwei gab es immerhin noch eine Kiste Bier, die drittbeste Schätzung war mit einem Karton Schnaps verbunden.

Lars Brenne nahm im Autoscooter neben Thomas Schimweg Platz, um diesen durch eine Slalomstrecke zu lotsen. Thomas Rennemeier gab letzte Tipps (v.l.). Foto: Christopher Irmler

Bei aller Heiterkeit und geselligem Austausch bewiesen die Freunde des Karnevals ein weiteres Mal ihre soziale Ader. Schließlich sollte auch im Rahmen des diesjährigen Fests möglichst viel Geld für den guten Zweck zusammenkommen. Traditionell statten große Abordnungen des KCK der Tellen-Schule und den Freckenhorster Werkstätten Besuche ab, um gemeinsam Karneval zu feiern. Da dies in der jüngeren Vergangenheit unmöglich war, holten die Aktiven die Spendenübergabe nun nach. Stellvertretend für die Tellen-Schule nahm Tobias Mörth die Spende entgegen, Volker Schmidt im Namen der Werkstätten. „Ich habe Euch gar nicht erkannt – ich kenne Euch nur kostümiert“, stellte Mörth scherzend fest. „Wir sammeln heute fürs nächste Jahr. Ihr werdet nicht vergessen“, versicherte der Prinz.