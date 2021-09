1825 Mitgliedsjahre gewürdigt

Das Vereinsleben lag in der jüngeren Vergangenheit weitgehend brach, auch liebgewonnene Traditionen wie die Auszeichnung langjähriger Vereinsmitglieder blieben dabei auf der Strecke. Den vergangenen Sonntag hatte der Füchtorfer Bürgerschützenverein (BSV) daher zum großen Tag der Ehrungen erklärt. Auf dem Schützenplatz nahmen die Jubilare der Jahre 2021 und 2020 Platz – die meisten von ihnen uniformiert. „Das ist sofort ein ganz anderes Bild“, begrüßte Wilfried Holtkämper freudestrahlend die geladenen Schützenmädel, Schützen, Ehrengardisten und Mitglieder des Spielmannszugs. Letztgenannte sorgten zugleich für die musikalische Gestaltung des Treffens.

„Genau das braucht man, das haben wir zwei Jahre vermisst.“ Eine Veranstaltung dieser Art sei einmalig in der langen Geschichte des Vereins, betonte Holtkämper. Normalerweise ehrt der BSV die Aktiven im Rahmen der Frühjahrsversammlung. Am Sonntag wurden insgesamt 1825 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Präsident Holtkämper wurde seinerseits selbst für bereits 30 Jahre Vorstandsarbeit geehrt.

„Freut euch schon mal auf 2022, wenn wir hoffentlich wieder richtig Schützenfest feiern können“, richtete der Präsident den Blick in die Zukunft. Noch stärker dürfte ihm ein rauschendes Schützenfest 2023 am Herzen liegen - dann feiert der Füchtorfer Verein von 1848 sein großes Jubiläum. Recht zeitnah möchten sich Verantwortlichen wieder mit möglichst vielen Vereinsmitgliedern treffen. So hoffen die Beteiligten auf die Durchführung ihrer Herbstversammlung am 31. Oktober – dann wieder in der Schützenhalle.

Geehrt wurden folgende Jubilare des Jahres 2020:

50 Jahre Mitglied: Ewald Elfenkämper, Josef Feuersträter, Karl-Heinz Möllmann, Walter Nieße, Johannes Potthoff, Ernst Tresch, Heinrich Heitmann, Willy Höllmann, Josef Laumann, Georg Teepe und Peter Thesing.

25 Jahre im Verein: Maik Laumann, Jens Laumann, Frank Möllenstroth, Hanna Strotmeier, Burkhard Budke, Laurenz Dälken, Robert Hülsmann, Björn Laumann, Andreas Niemerg, Stephan Schwienheer, Andrea Elverkämper, Barbara Strotmeier, Stefan Wöstmann, Gerhard Scholten, Christian Laumann, Mario Göbeler, Christa Artkamp und Daniel Benefader.

Ehrengardisten Thorsten Finke (zehn Jahre), Sascha Kemner und Christian Heseker (15 Jahre)

Schützenmädel Theresa Fresse (fünf Jahre), Nina Gröne und Katja Ringemann (zehn Jahre)

Spielmannszug Kay Krampe (fünf Jahre), Katharina Wienker und Lisa Lietman (20 Jahre)

Vorstandsarbeit: Thomas Lietmann (15 Jahre), Josef Gode (20 Jahre)

Im aktuellen Jahr 2021:

50 Jahre im Verein: Johannes Wienker, Toni Feuersträter, Josef Kipp, Bernhard Nierkamp, Manfred Schütte, Johann Fugel, Ferdinand Freiherr von Korff, Josef Wilbränder und Albert Laumann.

25-jährige Mitgliedschaft: Jürgen Haverkamp, Eva Walter, Kay Krampe, Horst Jürgens, Carsten Schlingmann, Markus Ostholt, Daniel Kuhlmann, Georg Krimphoff, Torsten Klaesvogt, Thomas Lattermann, Michael Lienker, Helmut Braun, Monika Peglow, Erich Vollerthun und Robert Thumann.

Ehrengardisten: Florian Bröking, Pascal Depenwisch, Max Kemner, Nico Recker, Martin Schulze Wienker (alle zehn Jahre), Volker Klaesvogt (15 Jahre)

Schützenmädel: Franziska Tarner (fünf Jahre), Franziska Böckenholt, Sandra Stockhoff, Anja Elling, Theresa Heseker (zehn Jahre)

Spielmannszug: Stefanie Böckenholt, Sarah Gerding, Isabell Ginzel, Maike Liedke, Simon Maffert, Marie Obermeyer, Larissa Picker, Vanessa Querdel, Luisa Tarner, Marie Tarner (alle 15 Jahre), Kathrin Göring, Christiane Dingwerth, Frank Hubrig, Katrin Schaupmann, Michael Nettenstroth (alle 25 Jahre)