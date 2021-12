Füchtorferin organisiert individuellen Adventskalender

Mit 62 Gramm ist die heutige Adventsüberraschung eher ein Leichtgewicht. „Aber weder auf die Größe, noch auf den Wert kommt es an“, unterstreicht Initiatorin Marita Horstmann. Wichtig sind die liebevollen Gedanken und das Herzblut beim Aussuchen und Verpacken der 24 Päckchen.

Doch von vorne: 2020 hat die Füchtorferin erstmals einen Adventskalender organisiert, bei dem Frauen aus unterschiedlichen Freundes- und Bekanntenkreisen gegenseitig und so gemeinsam durch die Vorweihnachtszeit gehen. Schnell waren 22 Frauen gefunden und eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Jede Mitstreiterin verpackt eine Idee gleich 24 Mal. Und weil Marita Horstmann schon im Premieren-Jahr die Idee hatte, ihrer Schwägerin mit dem Adventskalender eine Freude zu machen, standen auf ihrer Agenda gleich 48 Päckchen.

Die Aktion kam super an und alle Frauen „lieferten“ pünktlich und zuverlässig. Besondere Freude machten sie damit Opa Willi, der so bei der Annahme zu manchem angeregten Plausch auf der heimeligen Diele in Twillingen kam. Dort wurde gesammelt und sortiert. Kurz vorm ersten Advent konnten dann alle Frauen ihre Körbe und Kisten mit 24 unterschiedlichen Überraschungen wieder abholen – und noch einmal mit dem rüstigen Senior schnacken.

Und so lief auch bei der zweiten Auflage in diesem Jahr alles wieder reibungslos. Und da ja nur eine Dame weiß, was sich heute hinter dem „ersten Kläppchen“ verbirgt, löst sich für 23 andere das Rätsel des Leichtgewichtes. Was es ist, wird an dieser Stelle ebenso wenig verraten, wie der Inhalt des „Schwergewichtes“ – 362 Gramm schwer ist nämlich das Paket hinter dem 14. „Kläppchen“. Die leichteste Überraschung mit „nur“ sechs Gramm Gesamtgewicht verbirgt sich übrigens am 8. Dezember in einem hübschen Briefumschlag.

Marita Horstmann, verrät, dass sie schon so manches Päckchen geschüttelt hat und überlegt, was die anderen Frauen wohl eingepackt haben. Doch so richtig schlau ist sie aus Gewicht und Raschelfaktor noch nicht geworden. Klar scheint nur, dass sich in einem etwas besonders Leckeres befindet. Denn aus der Verpackung strömt weihnachtlicher Zimtduft.

Auch wenn jetzt noch nicht verraten wird, womit sich die Frauen in diesem Jahr eine Freude machen, erinnert sich Marita Horstmann gerne an das Vorjahr.

Besonders in Erinnerung geblieben ist ihr eine Gesichtsmaske gegen den Weihnachtsstress – und auch der Prosecco gegen den Weihnachtsblues kam bei der Landfrau super an. Die Initiatorin betont, dass gekaufte Überraschungen genau so verschenkt werden können wie selbst gebasteltes. Ein solches handgefertigtes Lesezeichen begleitet die begeisterte Buchleserin seit Dezember 2020 durch das Jahr. Und viele Frauen hatten noch in diesem Sommer eine besonders nachhaltige Überraschung – denn aus einer torfigen Samenkugel wuchsen bunte Blumen. Auch bei den Verpackungen versuchen die Frauen, die zwischen 25 und 60 Jahren alt sind, umweltfreundliches Papier zu benutzen und auf Plastik zu verzichten.

Handgeschriebene Geschichten, Sterne und leckere Weihnachts-Marmelade (einschließlich Rezept) versüßten den Frauen im Vorjahr die Adventszeit – und ähnlich Liebevolles und Einfallsreiches nun bestimmt auch die Tage bis zum 24. Dezember. Marita Horstmann ist sich sicher: „2022 organisiere ich eine dritte Auflage.“ Darüber freuen sich nicht nur die Frauen, sondern bestimmt auch ihre Schwägerin – nicht zu vergessen Opa Willi, der die „Annahme- und Ausgabestelle“ gerne betreut.