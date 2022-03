25 Stileichen verstärken den Brook

Beträchtliche Schäden richtete vor vier Jahren ein Sturm im heimischen Brook an. Was dem Wind noch getrotzt hatte, fiel in der Folge dem Borkenkäfer zum Opfer.

Bei seinen Bemühungen für die Aufforstung der betroffenen Areale erhielt Thomas Löffler vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW am Freitagnachmittag Unterstützung. So hatte die Katholischen Pfarrgemeinde eine gemeinsame Aktion mit Erstkommunionkindern initiiert, in deren Rahmen 25 Stileichen gepflanzt wurden. „Der Wald geht uns alle an“, findet Organisator Henning Dörholt.

„Bei mir bist Du groß“ lautet das diesjährige Thema der Erstkommunion. Die Organisatoren um Dörholt wandelten das Zitat aus dem Lukas-Evangelium in eine Botschaft an die Mädchen und Jungen um: „Bei uns bist Du groß“. Die Organisatoren der Pflanzaktion schlagen damit eine Brücke von der biblischen Schöpfung hin zum heimischen Brook. „Jeder Mensch ist wertvoll. Zugleich möchten wir den Kindern einen Bezug zur Natur und zu unserem Wald vermitteln. So können sie selbst Verantwortung übernehmen.“ Sorgen um die Motivation seiner jungen Helfer musste sich Löffler nicht machen.

Mindestens vier verschiedene Baumarten

Einige bemalten die Tubex-Hüllen, die die jungen Bäume fünf Jahre lang vor Rehverbiss schützen und den sogenannten Fegeschutz gegen Böcke gewährleisten sollen. Zudem dienen die Hüllen als eine Art Minigewächshaus, da sie Morgentau sammeln und damit für die zusätzliche Bewässerung der jungen Bäume sorgen. Mit der gemeinsamen Pflanzaktion leisten die Kinder einen Beitrag zum Erreichen eines überregional verfolgten Ziels. Die Zeiten, in denen die nun ausgewählte Fläche ausschließlich mit Fichten bewaldet war, seien vorbei, so Löffler.

„Unser Ziel ist eine Mischung der Fläche. Wir wollen keine Monokulturen mehr. Es sollen mindestens vier verschiedene Baumarten sein.“ Neben den nun eingepflanzten Eichen denkt er unter anderem an Birken, Esche oder Lärchen.