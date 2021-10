29 Kinder lernen schwimmen

29 Kinder aus Füchtorf und Sassenberg haben in den Herbstferien an einem Schwimmkursus der Stadt Sassenberg teilgenommen. Im Parkbad in Versmold lernten sie unter Anleitung von fünf Schwimmlehrerinnen, sich problemlos über Wasser zu halten.

„Grün weißer Partybus…“ ertönte es allmorgendlich um 7 Uhr auf dem Mühlenplatz. Wurde etwa das entfallene Schützenfest nachgeholt? Nein, Stadtjugendpfleger Dirk Ackermann und sein Team warteten vor dem Reisebus auf die Kinder, die in den Herbstferien ihr Schwimmabzeichen machen wollten und motivierten diese in der Dunkelheit.

Dank finanzieller Förderung des Landes NRW im Rahmen des Corona-Aufholpaketes war es der Stadt Sassenberg möglich, einen Schwimmkursus für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren anzubieten. Die Idee dazu hatten der Diplom-Sozialarbeiter und Schwimmmeisterin Heike Höft entwickelt.

Was brauchen Kinder nach der langen Zeit der Entbehrungen? Ein Schwimmkursus ist nachhaltig und kann unter Umständen sogar Leben retten. Somit absolvierten insgesamt 29 Kinder aus Füchtorf und Sassenberg einen zehntägigen Schwimmkursus im Parkbad in Versmold, wo die Kinder von den Schwimmmeisterinnen und Auszubildenden der Sassenberger Bäder erwartet wurden. Mit insgesamt fünf Schwimmlehrerinnen konnte in jeder Ecke des Beckens geübt und geschwommen werden.

„ »Das war eine klasse Aktion.« “ Dirk Ackermann

„Das war eine klasse Aktion. Die Mitarbeitenden aus dem Jugendzentrum haben die Fahrten nach Versmold im Wechsel begleitet. Dabei kam der Spaß und die gute Laune am Morgen natürlich nicht zu kurz.“ Die Kinder wurden regelmäßig von unseren Schwimmmeisterinnen auf Corona getestet. Um einen sicheren Start an den Montagen zu gewährleisten, waren beide Apotheken in Sassenberg informiert. Die Kinder mussten samstags nur sagen, dass sie zum Schwimmkurs wollen, dann wussten alle Bescheid.

Ein besonderer Dank gilt der Podologin Elizabeth Kretschmann aus Füchtorf. Sie hatte am zweiten Samstag einen beaufsichtigten Sammeltest an der Grundschule in Füchtorf angeboten, was für die Kinder sehr hilfreich war. „Weiterhin danken wir der Stadt Versmold, die uns das Parkbad während der Schließung in der Zeit von 8 bis 10 Uhr zur Verfügung gestellt hat.“ Am Ende waren viele Menschen daran beteiligt, dass wir so vielen Kindern dieses Angebot ermöglichen konnten. Am vergangenen Freitag zahlte sich dies alles in Urkunden und Abzeichen aus. Heike Höft konnte 13 Seepferdchen-, zehn Seeräuber- und vier Bronzeprüfungen abnehmen. Was für eine überragende Bilanz. „Ich konnte mir übrigens auch eins der begehrten Seeräuber-Abzeichen ergattern. Mit dem Sassenberger Triathlon sollte ich mir aber wohl noch etwas Zeit lassen“, so Stadtjugendpfleger Dirk Ackermann.