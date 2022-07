30 Kinder erhalten heiß ersehntes „Lösch-Diplom“

Mit dem heiß ersehnten Löschdiplom in den Händen nahmen die Ferienspiel-Kinder nach einem erlebnisreichen Nachmittag Abschied von ihren Betreuern bei der Freiwilligen Feuerwehr in Füchtorf.

Das Angebot des Löschzugs Füchtorf darf mit Fug und Recht als Selbstläufer bezeichnet werden. Erneut waren alle Plätze zur Erlangung des „Löschdiploms“ vergeben, als zwölf Kameraden am Samstagnachmittag 30 Kinder im Alter von sechs bis zehn am Feuerwehrgerätehaus begrüßten. Nach zweijähriger Pause kehrte das beliebte Format im Rahmen der Füchtorfer Ferienspieltage zurück.

Zunächst wurden die angehenden Nachwuchsfeuerbekämpfer vom stellvertretenden Löschzugführer Frank Pohlschmidt in Empfang genommen. Er teilte die Mädchen und Jungen in Sechsergruppen ein, die sich nun zu den Stationen begaben. Auf dem Programm stand dabei selbstredend auch die Fahrt in einem Fahrzeug des Löschzugs. Schließlich galt es, mit einer Laufkarte ausgestattet, fünf Stationen zu meistern.

An der Bever kam schweres Gerät zur Förderung von Löschwasser zum Einsatz, auf dem Schulhof der Grundschule wurden Medizinbälle per Wasserstrahl bewegt. Und auch das HLF 20 inspizierten die jungen Gäste ganz genau.

Nach einigen ereignisreichen Stunden überreichte Pohlschmidt, der einst als Kind selbst an diesem Angebot der Feuerwehr teilgenommen hatte, den Absolventen das heiß ersehnte Löschdiplom. Zum Abschied äußerte Pohlschmidt die Hoffnung, manchen Teilnehmer in einigen Jahren im „echten“ Löschzug begrüßen zu können. Das konnte an diesem Tag zwar noch niemand versprechen. Immerhin: Ein Junge kündigte fest entschlossen seine erneute Teilnahme am Feuerwehr-Ferienspieltagangebot im kommenden Sommer an.