333 Menschen im Rathaus geimpft

Die Impfaktion der Gemeinde war ein voller Erfolg. So konnten bereits beim ersten Termin in der vergangenen Woche 131 Ostbeverner mit dem Präparat von Moderna geimpft werden. Am Montag habe das DRK noch einmal mit einer Straßendurchsage auf das Angebot am Mittwoch dieser Woche hingewiesen, heißt es von der Gemeinde, die auch über andere Kanäle für die Aktion geworben hatte.

202 Personen konnten so beim zweiten Termin den Piks bekommen. Darunter waren auch drei Erstimpfungen, eine Zweitimpfung, sowie 198 Auffrischungsimpfungen, die sogenannte Booster-Impfung. Ein konkreter Termin für eine weitere Impfaktion stehe zwar noch nicht fest, eine Wiederholung sei aber dennoch nicht ausgeschlossen, heißt es aus dem Rathaus weiter.