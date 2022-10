3960 Stunden im Einsatz

Im vergangenen Jahr gab es viel zu tun für das Deutsche Rote Kreuz in Sassenberg. Das wurde in den Rückblicken auf der Mitgliederversammlung des DRK-Ortsvereins am Samstag im Sportlerheim am Brook deutlich. „Die Pandemie hat uns allen viel abverlangt“, blickte Rotkreuzleiterin Meike Schwerter auf insgesamt 3960 Einsatzstunden zurück, die die 22 ehrenamtlichen DRK-Mitglieder im vergangenen Jahr geleistet haben. Vor allem bei Coronatestungen, etwa an der Teststation auf dem Mühlenplatz oder im Seniorenheim, waren die Rotkreuzler aktiv. „Insgesamt hat der Ortsverein Sassenberg 4337 Coronatests im Jahr 2021 durchgeführt“, hat die Rotkreuzleiterin nachgerechnet. Im Einsatz war das DRK Sassenberg auch beim Hochwasser im vergangenen Jahr in Rheinberg.

