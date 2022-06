602 Kilometer und 38 Stunden im Sattel

Nach 602 Kilometern und 38 Stunden auf dem Sattel kehrte die Radgruppe der VfL-Berg- und Wintersportabteilung mit vielen tollen Eindrücken von ihrer Havelradtour zurück.

In Wittenberge, von den Einwohnern auch das Tor zur Elbtalaue genannt, startete die Gruppe über Plau am See nach Waren an der Müritz. Durch den Müritz-Nationalpark ging es weiter über Neustrelitz und Wesenberg ins Bundesland Brandenburg. Die üppige Natur des Landes mit ihren tiefen Wäldern und die reizvollen Städte wie die Wasserstadt Fürstenberg begeisterten die Radfahrer. Oranienburg, mit der Gedenkstätte Sachsenhausen, war das nächste Gruppenziel. Besichtigt wurde auch Schloss Oranienburg, das älteste Barockschloss Brandenburgs. Vorbei am ehemaligen Grenzturm in Nieder Neuendorf radelte die Gruppe am Ufer der Havel nach Berlin-Spandau. Mit der Fähre wurde der Große Wannsee überquert.

In Potsdam bewunderte man die zahlreichen Schlösser, Gärten und historischen Gebäude. Der barocke Lustgarten Park Sanssouci mit der einzigartigen Terrassenanlage und der prächtigen Fontäne im Zentrum begeisterte die Radler. Weiter ging es über Brandenburg an der Havel am Ufer des Breitling­sees und des Plauer Sees in den Naturpark Westhavelland. Die Radfahrer durchstreiften die weite Landschaft des Naturparks und übernachteten in der Stadt Rathenow.

Am letzten Tag der Tour wurde durch die kleinen Dörfer des Schollener Landes bis nach Havelberg geradelt, wo die Havel in die Elbe mündet. Bei stürmischem und kaltem Wetter wurden die letzten Kilometer auf dem Elberadweg bis nach Wittenberge zurückgelegt.