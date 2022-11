800 bestens gelaunte Gäste

Nach dem Antreten auf dem Gebrasa-Gelände machte sich die Menschenschlange auf den eineinhalb Kilometer langen Marsch mit Musikbegleitung durch Spielmannszug, Gebrasa-Blasorchester und Fanfarenzug, zum Festzelt in den Brook auf. Dort wartete nach drei Jahren Corona-Zwangspause die große Winterparty, die die Ehrengarde wieder perfekt ausgerichtet hatte. Die Schützen wollen auch im Winter feiern und laden alljährlich am ersten Adventswochenende auch in der kalten Jahreszeit zum Winterschützenfest ein. Mehr als 800 feierfreudige Gäste waren diesmal gekommen, um die Party mit jeder Menge Musik, Tanz und Spaß in vollen Zügen zu genießen.

Der Fackelumzug zum Brook bietet stets ein beeindruckendes Bild. Foto: Marion Bulla

Zudem gab es eine mit Spannung erwartete Siegerehrung. Eine Woche zuvor hatte es einen besonderen Wettbewerb mit Schießen und Würfeln gegeben. 29 Vereine aus verschiedenen Sparten nahmen teil. Es gab eine Gruppe, für die das Schießen quasi Alltag ist und eine zweite, die damit überhaupt nichts am Hut hat. So gab es auch jeweils fünf Sieger in beiden Kategorien. Bei den „normalen“ Vereinen holte sich der Kartenclub „Die glorreichen 6“ mit 398,2 Punkten den ersten Preis, einen Grillgutschein über 100 Euro. „Die Abräumer“ schafften Rang zwei und freuten sich über 30 Liter Freibier. Das Gebrasa Blasorchester bekam als Drittplatzierter einen Grillgutschein über 30 Euro. Die „Alten Könige“ siegten bei den Schießvereinen, die Damengarde Gröblingen-Velsen erreichte Platz zwei, gefolgt von ihrer eigenen Ehrengarde.

Begrüßten die Gäste am Eingang: Johannes Philipper, Kevin Meinersmann und Julius Ostlinning (v.l.). Foto: Marion Bulla

DJ Farmer alias Udo Janning und DJ Kai Offers, zwei bekannte Garanten für allerbeste Partymusik, sorgten für reichlich Stimmung und eine volle Tanzfläche. „Ich finde das toll hier. Alle sind super drauf. Es macht Spaß“, freute sich Besucherin Lea Vennema. Die Sassenbergerin ist zwar Mitglied im Bürgerschützenverein, kam aber nicht in Uniform. Die hätte ihr einen kostenfreien Eintritt beschert.

Das Gebrasa Blasorchester untermalte das Fest wie auch der Spielmanns- und Fanfarenzug musikalisch. Foto: Marion Bulla

„Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz“, stellte Kommandeur Michael Blömker am Ende der rauschenden Winterparty gut gelaunt fest. Zum vierten Schützenfest in seiner sechsjährigen Kommandeurszeit konnte er unter anderem Delegationen und Besucher aus Einen, Müssingen, Marienfeld, Gröblingen-Velsen, Freckenhorst und Milte begrüßen. Neben den Ehrengardisten und Damengarden – alle natürlich im schmuckem Outfit – war auch wieder eine Vielzahl an „Zivilisten“ zum Brook gekommen, um mitzufeiern. Ehrensache, dass auch das Königspaar Robert und Margit Tarner nebst Thron ebenso wie Präsident Franz-Josef Ostlinning, Ehemalige Könige und Königinnen, Bürgermeister Josef Uphoff und Pastor Andreas Rösner und Throngesellschaften der Nachbarvereine mit dabei waren. Sie alle freuten sich, dass sie endlich wieder ohne Beschränkungen gemeinsam feiern konnten.