850 Kinder werden vom Nikolaus beschenkt

Das Nikolauskomitee verzeichnet einen neuen Rekord. 850 Tüten wurden am Freitagabend mit Süßigkeiten gefüllt. Sie werden nun am Montag verteilt, allerdings wird der Nikolaus nicht mit dem Boot über die Hessel kommen.

Die Aktiven des Nikolauskomitees kamen am Freitagabend in der Schützenhalle zusammen, um einen neuen Rekord beim Tütenpacken aufzustellen.

Generationen von Sassenbergern wissen die liebgewonnene Tradition zu schätzen: Einmal im Jahr kommt der Nikolaus mit dem Boot und beschenkt die Kinder. Gerne hätten Nikolaus (Frank Deitert), Knecht Ruprecht (Norbert Rutte) und Herold (Christian Borgmann) wieder in strahlende Kinderaugen geblickt und das besondere Fest im gewohnten Rahmen gefeiert. Gemeinsam wären sie mit Einbruch der Dunkelheit mit dem Boot über die Hessel gekommen und hätten danach die Johannesschule angesteuert. Im Anschluss an manches Gedicht und die eine oder andere musikalische Darbietung wären Leckereien an die Kinder ausgeteilt worden.

Nikolaus kommt ohne Boot

Doch im zweiten Jahr in Folge muss die liebgewonnene Tradition in abgewandelter Form stattfinden. „Wir verzichten schweren Herzens auf die Bootsfahrt und den großen Rahmen“, erläutert Frank Deitert mit Verweis auf die Corona-Zahlen. Und dennoch möchten sie den Kindern eine Freude und das Beste aus der Situation machen.

„ »Wir verzichten schweren Herzens auf die Bootsfahrt und den großen Rahmen.« “ Frank Deitert

So kamen die Aktiven des Nikolauskomitees am Freitagabend in der Schützenhalle zusammen, um einen neuen Rekord beim Tütenpacken aufzustellen. Stolze 850 Exemplare wurden mit hochwertigen Süßigkeiten befüllt. „Das sind so viele wie nie zuvor.“ Neu in der Auswahl der Leckereien ist ein Lebkuchenstiefel, den die Bäckerei Arenhövel beisteuert. „Die Tüte ist groß und schwer und macht was her“, reimt Deitert kurz vor seinen großen Auftritten. Denn zum zweiten Mal in Folge bleibt es nicht bei einem Auftritt.

Mit der Kutsche zu den Kindern

Am Montagmorgen wird das eingespielte Trio die eigens am Samstag geschmückte Kutsche besteigen, um nach und nach allen Kindergärten und Grundschulen einen Besuch abzustatten. Die insgesamt 850 Tüten wurden zu diesem Zweck in 37 Jutebeuteln gepackt, die Gruppen- und Klassenweise im kleinen Rahmen verteilt werden können. Damit setzen die Beteiligten auf das Konzept des Vorjahres, als die Pandemie ebenfalls eine traditionelle Nikolausfeier verhinderte. Anstelle eines zentralen Fests werden so größere Menschenansammlungen vermieden. Dank eines entsprechenden Abstands muss dennoch nicht gänzlich auf den Nikolausbesuch verzichtet werden – inklusive des Trompetenspiels durch den Herold.